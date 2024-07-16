Духовное управление мусульман Татарстана высказалось против рукоприкладства

15 июля в сети распространился фрагмент ролика издания «Татар-информ», в котором имам казанской мечети «Ирек» Тимур Камаев рассказал в том числе, как правильно с исламской точки зрения «побивать» жен. По его словам, «побивание» не ставит целью травмирование жены, а нужно для того, чтобы объяснить ей, что она делает что-то неправильно. Для этого, по словам имама, можно использовать мисвак – палочку для чистки зубов.