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Духовное управление мусульман Татарстана высказалось против рукоприкладства

Ведомости

Рукоприкладство недопустимо, причинение физического и морального вреда – грех в исламе. Об этом заявил представитель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, пишет «РИА Новости». 

«Женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию», – сказал представитель ДУМ Татарстана.

15 июля в сети распространился фрагмент ролика издания «Татар-информ», в котором имам казанской мечети «Ирек» Тимур Камаев рассказал в том числе, как правильно с исламской точки зрения «побивать» жен. По его словам, «побивание» не ставит целью травмирование жены, а нужно для того, чтобы объяснить ей, что она делает что-то неправильно. Для этого, по словам имама, можно использовать мисвак – палочку для чистки зубов.

16 июля «Татар-информ» назвал тиражируемые слова имама вырванными из контекста, в полном видео он несколько раз заявляет: «Избивать жену нельзя ни в коем случае».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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