МВД России опровергло информацию о приеме на службу мигрантов
МВД России опровергает распространенную в ряде Telegram-каналов информацию о приеме иностранцев на службу в органы внутренних дел, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Волк подчеркнула, что по закону сотрудником органов внутренних дел не может быть человек с иностранным гражданством или видом на жительство в другом государстве.
«Подготовка кадров для правоохранительных органов иностранных государств в образовательных организациях МВД России проводится в соответствии с российским законодательством и межправительственными соглашениями. По завершении обучения они возвращаются в свои страны для прохождения службы», – написала официальный представитель МВД РФ.
13 июля на сайте МВД Таджикистана появилось объявление о приеме абитуриентов на обучение по программам высшего профессионального образования МВД России на 2024-2025 учебный год. Было отмечено, что набор проходит в рамках сотрудничества между министерствами двух государств.