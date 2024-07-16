Верховная рада Украины приняла закон об отмене перехода на летнее время
Верховная рада Украины приняла закон, который отменяет переход на летнее время. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
За принятие закона проголосовал 261 депутат, против – 3, воздержались – 13. В голосовании не приняли участие 46 человек.
В этом году 27 октября, в последнее воскресенье месяца, по всей Украине переведут часы на зимнее время. Оно будет отставать от московского на один час. После этого Украина не будет осуществлять переход на летнее время. Сейчас время в стране совпадает с московским.
До этого переход на летнее и зимнее время осуществлялся в соответствии с постановлением кабмина «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 г. Каждый год жители страны переводили часы на летнее время в последнее воскресенье марта, а на зимнее время – в последнее воскресенье октября.