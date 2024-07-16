В люксовом отеле в Таиланде нашли трупы шести иностранцев
Шесть человек скончались в люксовом отеле Grand Hyatt Erawan, расположенном в тайской столице Бангкок, сообщает местное издание Matichon со ссылкой на полицию.
Тела иностранцев – трех мужчин и трех женщин – обнаружил сотрудник отеля. Пятеро из них лежали в номере, еще один – вне номера. Как уточняет Sky News, речь идет о гражданах Вьетнама, у двух из которых также было американское гражданство.
На место трагедии прибыл премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, он рассказал, что поручил провести тщательное расследование.
Согласно предварительной информации, речь может идти об отравлении. Изначально сообщалось о стрельбе, однако данная версия была опровергнута, признаков ограбления или борьбы в номере обнаружено не было. Сотрудники тайской полиции перекрыли место происшествия.