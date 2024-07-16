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В люксовом отеле в Таиланде нашли трупы шести иностранцев

Ведомости

Шесть человек скончались в люксовом отеле Grand Hyatt Erawan, расположенном в тайской столице Бангкок, сообщает местное издание Matichon со ссылкой на полицию.

Тела иностранцев – трех мужчин и трех женщин – обнаружил сотрудник отеля. Пятеро из них лежали в номере, еще один – вне номера. Как уточняет Sky News, речь идет о гражданах Вьетнама, у двух из которых также было американское гражданство.

На место трагедии прибыл премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, он рассказал, что поручил провести тщательное расследование. 

Согласно предварительной информации, речь может идти об отравлении. Изначально сообщалось о стрельбе, однако данная версия была опровергнута, признаков ограбления или борьбы в номере обнаружено не было. Сотрудники тайской полиции перекрыли место происшествия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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