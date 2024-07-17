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СМИ: в США застрелили подозрительного человека недалеко от съезда республиканцев

Ведомости

Полицейские застрелили подозрительного человека в штате Висконсин недалеко от съезда Республиканской партии США, передает телеканал WISN News.

«Полиция подстрелила человека недалеко от 14-й улицы и улицы Влит в Милуоки, что примерно в 2,4 милях [3,7 км] от места проведения съезда Республиканской партии», – говорится в сообщении.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на кандидата в президенты США республиканца Дональда Трампа было совершено покушение. Экс-президент был ранен в ухо. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали на месте. В результате атаки погиб один из сторонников Трампа.

После покушения секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Руководитель министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал произошедшее провалом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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