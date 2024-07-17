СМИ: в США застрелили подозрительного человека недалеко от съезда республиканцев
Полицейские застрелили подозрительного человека в штате Висконсин недалеко от съезда Республиканской партии США, передает телеканал WISN News.
«Полиция подстрелила человека недалеко от 14-й улицы и улицы Влит в Милуоки, что примерно в 2,4 милях [3,7 км] от места проведения съезда Республиканской партии», – говорится в сообщении.
13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на кандидата в президенты США республиканца Дональда Трампа было совершено покушение. Экс-президент был ранен в ухо. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали на месте. В результате атаки погиб один из сторонников Трампа.
После покушения секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Руководитель министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал произошедшее провалом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.