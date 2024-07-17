СМИ: в США застрелили подозрительного человека недалеко от съезда республиканцев

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на кандидата в президенты США республиканца Дональда Трампа было совершено покушение. Экс-президент был ранен в ухо. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали на месте. В результате атаки погиб один из сторонников Трампа.