Умер бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров

Умер бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей ШмаровЕму было 69 лет
В Москве умер журналист, бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров. О его смерти «Ведомостям» сообщил друг семьи. Покойному было 69 лет.
Шмаров начинал как ученый-экономист в НИИ Госплана СССР, потом стал научным редактором в ИД «Коммерсантъ». Он был одним из основателей журнала «Эксперт», одним из инициаторов запуска одноименного рейтингового агентства.
В 2007 г. Шмаров стал генеральным директором «Сноба», потом был главным редактором просветительского интернет-канала «Проект 42».
Шмаров был назначен и. о. главреда «Ведомостей» в марте 2020 г., вскоре стал главным редактором издания. Проработал в этой должности до мая 2021 г.