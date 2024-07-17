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Умер бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров

Ему было 69 лет
Ведомости

В Москве умер журналист, бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров. О его смерти «Ведомостям» сообщил друг семьи. Покойному было 69 лет.

Шмаров начинал как ученый-экономист в НИИ Госплана СССР, потом стал научным редактором в ИД «Коммерсантъ». Он был одним из основателей журнала «Эксперт», одним из инициаторов запуска одноименного рейтингового агентства.

В 2007 г. Шмаров стал генеральным директором «Сноба», потом был главным редактором просветительского интернет-канала «Проект 42».

Шмаров был назначен и. о. главреда «Ведомостей» в марте 2020 г., вскоре стал главным редактором издания. Проработал в этой должности до мая 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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