Росфинмониторинг: в 2024 году возбуждено около 100 дел в сфере гособоронзаказа
По материалам Росфинмониторинга в 2024 г. было возбуждено около 100 уголовных дел в сфере гособоронзаказа, сообщил директор ведомства Юрий Чиханчин.
«В рамках мониторинга государственного оборонного заказа в текущем году службой направлено в правоохранительные и контрольные органы более 1000 материалов, по которым возбуждено уже на сегодняшний день около 100 уголовных дел», – сказал он на выступлении в Совете Федерации.
По его словам, от «преступных посягательств спасено более 6 млрд руб.», а по одному из уголовных дел в сфере гособоронзаказа возвращено в бюджет более 9 млрд руб.
В прошлом году, по данным Росфинмониторинга, было возбуждено 180 уголовных дел в сфере гособоронзаказа из 2000 направленных в правоохранительные и надзорные органы материалов.
23 мая правоохранители задержали начальника управления цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами департамента обеспечения гособоронзаказа Минобороны Владимира Вертелецкого. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По данным СК, в 2022 г. он принял опытно-конструкторские работы, которые не были завершены.
В конце апреля суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 14 мая стало известно об аресте начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.