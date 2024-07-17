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Росфинмониторинг: в 2024 году возбуждено около 100 дел в сфере гособоронзаказа

Ведомости

По материалам Росфинмониторинга в 2024 г. было возбуждено около 100 уголовных дел в сфере гособоронзаказа, сообщил директор ведомства Юрий Чиханчин.

«В рамках мониторинга государственного оборонного заказа в текущем году службой направлено в правоохранительные и контрольные органы более 1000 материалов, по которым возбуждено уже на сегодняшний день около 100 уголовных дел», – сказал он на выступлении в Совете Федерации.

По его словам, от «преступных посягательств спасено более 6 млрд руб.», а по одному из уголовных дел в сфере гособоронзаказа возвращено в бюджет более 9 млрд руб.

В прошлом году, по данным Росфинмониторинга, было возбуждено 180 уголовных дел в сфере гособоронзаказа из 2000 направленных в правоохранительные и надзорные органы материалов.

23 мая правоохранители задержали начальника управления цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами департамента обеспечения гособоронзаказа Минобороны Владимира Вертелецкого. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По данным СК, в 2022 г. он принял опытно-конструкторские работы, которые не были завершены.

В конце апреля суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 14 мая стало известно об аресте начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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