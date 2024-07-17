Росфинмониторинг: в 2024 году возбуждено около 100 дел в сфере гособоронзаказа

«В рамках мониторинга государственного оборонного заказа в текущем году службой направлено в правоохранительные и контрольные органы более 1000 материалов, по которым возбуждено уже на сегодняшний день около 100 уголовных дел», – сказал он на выступлении в Совете Федерации.