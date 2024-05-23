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Задержан сотрудник Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Вертелецкий

Суд арестовал его по делу о злоупотреблении полномочиями
Ведомости

Задержан начальник управления цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами департамента обеспечения гособоронзаказа Минобороны Владимир Вертелецкий. Об это «Ведомостям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Задержание позже подтвердила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Вертелецкий арестован, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, сообщила «Ведомостям» Петренко. По данным СК, в 2022 г. он принял опытно-конструкторские работы, которые не были завершены.

«В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн руб.», – говорится в сообщении СК.

23 мая был арестован замначальника Генштаба ВС РФ, начальник Главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

21 мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был арестован бывший командующий 58-й общевойсковой армией Вооруженных сил России Иван Попов. По данным Следственного комитета, он причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

Череда громких арестов чиновников из Минобороны началась 24 апреля. Тогда суд отправил в СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова. 14 мая стало известно об аресте начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.

23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя арест Шамарина, пояснил, что борьба с коррупцией является последовательной и постоянно продолжающейся работой. Он уточнил, что такая работа продолжается в ведомствах на всех уровнях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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