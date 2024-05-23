Задержан сотрудник Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Вертелецкий

Задержан сотрудник Минобороны по обеспечению гособоронзаказа ВертелецкийСуд арестовал его по делу о злоупотреблении полномочиями
Задержан начальник управления цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами департамента обеспечения гособоронзаказа Минобороны Владимир Вертелецкий. Об это «Ведомостям» сообщил источник в правоохранительных органах.
Задержание позже подтвердила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Вертелецкий арестован, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, сообщила «Ведомостям» Петренко. По данным СК, в 2022 г. он принял опытно-конструкторские работы, которые не были завершены.
«В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн руб.», – говорится в сообщении СК.
23 мая был арестован замначальника Генштаба ВС РФ, начальник Главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
21 мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был арестован бывший командующий 58-й общевойсковой армией Вооруженных сил России Иван Попов. По данным Следственного комитета, он причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
Череда громких арестов чиновников из Минобороны началась 24 апреля. Тогда суд отправил в СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова. 14 мая стало известно об аресте начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.
23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя арест Шамарина, пояснил, что борьба с коррупцией является последовательной и постоянно продолжающейся работой. Он уточнил, что такая работа продолжается в ведомствах на всех уровнях.