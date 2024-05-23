Задержан сотрудник Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Вертелецкий

21 мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был арестован бывший командующий 58-й общевойсковой армией Вооруженных сил России Иван Попов. По данным Следственного комитета, он причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.