Песков: в России постоянно идет последовательная работа по борьбе с коррупцией
Борьба с коррупцией является последовательной и постоянно продолжающейся работой. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя арест замначальника Генштаба ВС РФ, начальника Главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.
«Борьба с коррупцией – это последовательная работа, это не кампания. Это постоянно продолжающаяся работа, это составная часть деятельности наших правоохранительных органов», – отметил он.
Песков добавил, что не может рассказать подробности дела, подчеркнув, что «ни о какой кампанейщине здесь речи не идет». Он уточнил, что такая работа продолжается в ведомствах на всех уровнях.