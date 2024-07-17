В Великобритании начнут продавать корма из выращенного в лаборатории мяса
Великобритания станет первой страной в Европе, где будут продаваться корма для животных из выращенного в лаборатории мяса. Об этом сообщила газета Financial Times.
Генеральный директор и соучредитель британского стартапа Meatly Оуэн Энсор заявил, что получить разрешение на производство «лабораторного мяса» в Великобритании стало возможным благодаря «брекзиту», позволившему отклоняться от норм ЕС.
В отличие от растительных мясных продуктов, которые производятся из соевого или горохового белка, культивированное мясо изготавливается из клеток животных, выращенных в специальных емкостях. Великобритания еще не одобрила эти продукты для употребления в пищу людьми, но Израиль, Сингапур и США уже сделали это.
«В ЕС, как правило, гораздо более длительные и сложные процессы регулирования», – сказал Энсор, добавив, что быстрее было получить разрешение на использование культивированного мяса только для изготовления кормов для домашних животных.
Достижения в области производства культивированного мяса, отмечает FT, вызвали резкое неприятие в Италии, Франции и Австрии, а в американских штатах Флорида и Алабама «лабораторное мясо» запрещено. Представители мясной промышленности утверждают, что эта технология ставит под угрозу животноводство.