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В Великобритании начнут продавать корма из выращенного в лаборатории мяса

Ведомости

Великобритания станет первой страной в Европе, где будут продаваться корма для животных из выращенного в лаборатории мяса. Об этом сообщила газета Financial Times.

Генеральный директор и соучредитель британского стартапа Meatly Оуэн Энсор заявил, что получить разрешение на производство «лабораторного мяса» в Великобритании стало возможным благодаря «брекзиту», позволившему отклоняться от норм ЕС.

В отличие от растительных мясных продуктов, которые производятся из соевого или горохового белка, культивированное мясо изготавливается из клеток животных, выращенных в специальных емкостях. Великобритания еще не одобрила эти продукты для употребления в пищу людьми, но Израиль, Сингапур и США уже сделали это.

«В ЕС, как правило, гораздо более длительные и сложные процессы регулирования», – сказал Энсор, добавив, что быстрее было получить разрешение на использование культивированного мяса только для изготовления кормов для домашних животных.

Достижения в области производства культивированного мяса, отмечает FT, вызвали резкое неприятие в Италии, Франции и Австрии, а в американских штатах Флорида и Алабама «лабораторное мясо» запрещено. Представители мясной промышленности утверждают, что эта технология ставит под угрозу животноводство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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