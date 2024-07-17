В Великобритании начнут продавать корма из выращенного в лаборатории мяса

В отличие от растительных мясных продуктов, которые производятся из соевого или горохового белка, культивированное мясо изготавливается из клеток животных, выращенных в специальных емкостях. Великобритания еще не одобрила эти продукты для употребления в пищу людьми, но Израиль, Сингапур и США уже сделали это.