СФ одобрил проект о раскрытии данных МВД о лицах с психическими расстройствами
Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий медорганизациям раскрывать по запросу полиции сведения, составляющие врачебную тайну, о представляющих опасность пациентах, страдающих психическими расстройствами и находящихся под административным надзором. Об этом сообщается на сайте верхней палаты.
МВД будет получать персональные медицинские данные в рамках административного надзора за гражданами, освобожденными из мест лишения свободы и с психрасстройствами, в отношении которых суд назначил принудительное лечение.
Помимо этого сотрудникам будут доступны данные о пациентах с хроническими и затяжными психрасстройствами с тяжелыми и частыми обострениями, диспансерное наблюдение за которыми установлено на фоне склонности к совершению общественно опасных действий.
Минздрав России наделяется полномочием по установлению критериев наличия у указанных лиц склонности к совершению общественно опасных действий. На МВД, в свою очередь, возлагается обязанность по наблюдению за такими лицами в целях предупреждения совершения ими преступлений и административных правонарушений.
В случае подписания президентом РФ закон вступает в силу с 1 марта 2025 г.
Сейчас основанием для раскрытия информации, составляющей врачебную тайну, является предоставление информации по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и еще в ряде случаев.