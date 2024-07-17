СФ одобрил проект о раскрытии данных МВД о лицах с психическими расстройствами

Сейчас основанием для раскрытия информации, составляющей врачебную тайну, является предоставление информации по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и еще в ряде случаев.