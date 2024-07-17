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СФ одобрил проект о раскрытии данных МВД о лицах с психическими расстройствами

Ведомости

Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий медорганизациям раскрывать по запросу полиции сведения, составляющие врачебную тайну, о представляющих опасность пациентах, страдающих психическими расстройствами и находящихся под административным надзором. Об этом сообщается на сайте верхней палаты.

МВД будет получать персональные медицинские данные в рамках административного надзора за гражданами, освобожденными из мест лишения свободы и с психрасстройствами, в отношении которых суд назначил принудительное лечение. 

Помимо этого сотрудникам будут доступны данные о пациентах с хроническими и затяжными психрасстройствами с тяжелыми и частыми обострениями, диспансерное наблюдение за которыми установлено на фоне склонности к совершению общественно опасных действий.

Минздрав России наделяется полномочием по установлению критериев наличия у указанных лиц склонности к совершению общественно опасных действий. На МВД, в свою очередь, возлагается обязанность по наблюдению за такими лицами в целях предупреждения совершения ими преступлений и административных правонарушений.

В случае подписания президентом РФ закон вступает в силу с 1 марта 2025 г.

Сейчас основанием для раскрытия информации, составляющей врачебную тайну, является предоставление информации по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и еще в ряде случаев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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