Растоптавший христианский крест блогер раскаялся в содеянном

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Блогеру может грозить лишение свободы на срок до одного года или штраф до 300 000 руб.