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Растоптавший христианский крест блогер раскаялся в содеянном

Ведомости

Блогер, который растоптал христианский крест во время стрима, на допросе у следователя раскаялся в своем поступке. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).

«Подозреваемый в оскорблении религиозных чувств верующих доставлен в следственное подразделение столичного СКР. В ходе допроса он сообщил, что раскаивается в содеянном», – говорится в сообщении.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Блогеру может грозить лишение свободы на срок до одного года или штраф до 300 000 руб.

В ведомстве уточнили, что обвинение жителю Москвы предъявят в ближайшее время. По месту проживания фигуранта произведен обыск. Он будет проверен на причастность к иным преступлениям, добавили в СКР.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал, что речь идет о Хавиере Ярмагомедове, который выложил видео, где топчет ногами подвеску с христианским крестом. Telegram-канала Readovka также сообщил, что это дагестанский блогер, проживающий в Москве, и за его стримом следили 300 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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