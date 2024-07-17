Растоптавший христианский крест блогер раскаялся в содеянном
Блогер, который растоптал христианский крест во время стрима, на допросе у следователя раскаялся в своем поступке. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).
«Подозреваемый в оскорблении религиозных чувств верующих доставлен в следственное подразделение столичного СКР. В ходе допроса он сообщил, что раскаивается в содеянном», – говорится в сообщении.
Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Блогеру может грозить лишение свободы на срок до одного года или штраф до 300 000 руб.
В ведомстве уточнили, что обвинение жителю Москвы предъявят в ближайшее время. По месту проживания фигуранта произведен обыск. Он будет проверен на причастность к иным преступлениям, добавили в СКР.