Суд приговорил экс-сотрудника «Русала» к восьми годам по делу о мошенничестве

По данным следствия, Тарасов вступил в преступный сговор с Тищенко в январе 2016 г. Тогда Тарасов занимал должность начальника отдела каустической соды коммерческого департамента Глиноземного дивизиона в филиале ЗАО «Русал Глобал Менеджмент Б.В.». Тарасов вместе с сообщником вводил в заблуждение тендерный комитет и приобретал сырье у подконтрольных фирм, в результате чего заработал более 1 млрд руб.