Суд приговорил экс-сотрудника «Русала» к восьми годам по делу о мошенничестве
Бывшего высокопоставленного сотрудника объединенной компании (ОК) «Русал» Алексея Тарасова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Дорогомиловский суд Москвы признал Тарасова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вместе с ним к 7,5 года колонии общего режима приговорили второго фигуранта – генерального директора и основного учредителя ООО «КР Групп» Александра Тищенко.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск АО «Объединенная компания Русал Уральский алюминий» и взыскал солидарно с Тарасова и Тищенко денежные средства в качестве возмещения имущественного ущерба.
По данным следствия, Тарасов вступил в преступный сговор с Тищенко в январе 2016 г. Тогда Тарасов занимал должность начальника отдела каустической соды коммерческого департамента Глиноземного дивизиона в филиале ЗАО «Русал Глобал Менеджмент Б.В.». Тарасов вместе с сообщником вводил в заблуждение тендерный комитет и приобретал сырье у подконтрольных фирм, в результате чего заработал более 1 млрд руб.