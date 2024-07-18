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Суд приговорил экс-сотрудника «Русала» к восьми годам по делу о мошенничестве

Ведомости

Бывшего высокопоставленного сотрудника объединенной компании (ОК) «Русал» Алексея Тарасова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Дорогомиловский суд Москвы признал Тарасова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вместе с ним к 7,5 года колонии общего режима приговорили второго фигуранта – генерального директора и основного учредителя ООО «КР Групп» Александра Тищенко.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск АО «Объединенная компания Русал Уральский алюминий» и взыскал солидарно с Тарасова и Тищенко денежные средства в качестве возмещения имущественного ущерба.

«Коммерсантъ» писал, что уголовное дело о масштабных хищениях средств подразделения «Русал Урал» было возбуждено в июне 2022 г. по заявлению службы безопасности головной компании.

По данным следствия, Тарасов вступил в преступный сговор с Тищенко в январе 2016 г. Тогда Тарасов занимал должность начальника отдела каустической соды коммерческого департамента Глиноземного дивизиона в филиале ЗАО «Русал Глобал Менеджмент Б.В.». Тарасов вместе с сообщником вводил в заблуждение тендерный комитет и приобретал сырье у подконтрольных фирм, в результате чего заработал более 1 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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