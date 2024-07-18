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Глава ФТС доложил Путину о сотрудничестве с Минобороны

Ведомости

ФТС организовала незамедлительное оформление товара для предприятий военно-промышленного комплекса и Министерства обороны. Содействие Вооруженным силам России является одним из самых главных приоритетов для службы, доложил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев президенту РФ Владимиру Путину.

«В этом месяце побывал в Донецкой и Луганской таможнях. Мы проговорили как с личным составом, так и с членами семьи бойцов о тех проблемах, которые сейчас их волнуют, и, безусловно, все они взяты на контроль и в ближайшее время будут выполнены», – пообещал Пикалев.

15 мая Путин призвал не допустить перекосов в экономике при развитии оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он заявил, что предприятия ОПК должны быть готовы к переходу на большой объем выпуска гражданской продукции в любой момент, а для развития оборонных отраслей нужно предпринимать еще больше усилий. Глава государства также отметил, что планы по достижению целей национального развития не сокращаются даже на фоне спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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