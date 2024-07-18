Глава ФТС доложил Путину о сотрудничестве с Минобороны

«В этом месяце побывал в Донецкой и Луганской таможнях. Мы проговорили как с личным составом, так и с членами семьи бойцов о тех проблемах, которые сейчас их волнуют, и, безусловно, все они взяты на контроль и в ближайшее время будут выполнены», – пообещал Пикалев.