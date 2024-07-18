Глава ФТС доложил Путину о сотрудничестве с Минобороны
ФТС организовала незамедлительное оформление товара для предприятий военно-промышленного комплекса и Министерства обороны. Содействие Вооруженным силам России является одним из самых главных приоритетов для службы, доложил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев президенту РФ Владимиру Путину.
«В этом месяце побывал в Донецкой и Луганской таможнях. Мы проговорили как с личным составом, так и с членами семьи бойцов о тех проблемах, которые сейчас их волнуют, и, безусловно, все они взяты на контроль и в ближайшее время будут выполнены», – пообещал Пикалев.
15 мая Путин призвал не допустить перекосов в экономике при развитии оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он заявил, что предприятия ОПК должны быть готовы к переходу на большой объем выпуска гражданской продукции в любой момент, а для развития оборонных отраслей нужно предпринимать еще больше усилий. Глава государства также отметил, что планы по достижению целей национального развития не сокращаются даже на фоне спецоперации.