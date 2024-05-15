Путин призвал не допустить перекосов в экономике при развитии ОПК
Президент России Владимир Путин провел совещание по теме оборонно-промышленного комплекса. В нем также приняли участие первый заместитель главы военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и помощник президента РФ Алексей Дюмин.
Во время совещания президент заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны быть готовы к переходу на большой объем выпуска гражданской продукции в любой момент, а для развития оборонных отраслей нужно предпринимать еще больше усилий.
Глава государства также отметил, что планы по достижению целей национального развития не сокращаются даже на фоне спецоперации. Он потребовал не допустить перекосов в экономике и промышленности на фоне военной операции на Украине. Развитие ОПК должно идти при сохранении макроэкономической стабильности и здоровья экономики, заявил Путин. Он добавил, что на посту министра обороны Белоусов должен продолжать то, чем занимался всю жизнь, – экономикой, а важнейшим направлением работы Дюмина станет содействие правительству и «Ростеху» в обеспечении Вооруженных сил России вооружениями.
Президент поручил максимально «открыть» Министерство обороны с тем, чтобы оно впитало все самые лучшие современные практики. Он назвал освоение новейших вооружений ключевым вопросом – по его словам, «надо быть на шаг впереди». Что касается кадровых перемещений вокруг силового блока, они не должны быть формальными – они должны обеспечивать успех в спецоперации. Глава государства оценил работу российских военнослужащих, заявив, что бойцы воюют хорошо, улучшая положение по всей линии соприкосновения.
15 мая глава государства также встретился с командующими военных округов, на встрече присутствовали Белоусов и Шойгу. Во время мероприятия Путин связал назначение Белоусова на должность министра обороны с ростом расходов на военную сферу, в 2024 г. они составляют около 8,7% ВВП. По словам президента, ресурсами необходимо распорядиться рачительно и эффективно, Белоусов понимает, как «вписать» экономику армии и ОПК в общую экономику страны. Кроме того, президент отметил, что растущие расходы на оборону и безопасность дают в том числе толчок промышленности в целом, увеличивая число рабочих мест.