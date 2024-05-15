Путин призвал не допустить перекосов в экономике при развитии ОПК

15 мая глава государства также встретился с командующими военных округов, на встрече присутствовали Белоусов и Шойгу. Во время мероприятия Путин связал назначение Белоусова на должность министра обороны с ростом расходов на военную сферу, в 2024 г. они составляют около 8,7% ВВП. По словам президента, ресурсами необходимо распорядиться рачительно и эффективно, Белоусов понимает, как «вписать» экономику армии и ОПК в общую экономику страны. Кроме того, президент отметил, что растущие расходы на оборону и безопасность дают в том числе толчок промышленности в целом, увеличивая число рабочих мест.