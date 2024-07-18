МВД России объявило в розыск журналистку Прокопьеву
Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву (признана иноагентом в РФ) объявили в розыск, следует из базы данных МВД России.
По какой статье разыскивается журналистка, не уточняется.
Осенью 2023 г. Прокопьеву оштрафовали по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) после интервью с историком и философом Василием Жариковым. Она уехала из России в марте 2022 г.
Летом 2020 г. Прокопьеву признали виновной по делу об оправдании терроризма и назначили штраф в размере 500 000 руб. Дело об оправдании терроризма в отношении Прокопьевой было возбуждено после ее выступления на радио «Эхо Москвы в Пскове», где журналистка анализировала действия 17-летнего Михаила Жлобицкого, взорвавшего бомбу в здании управления ФСБ.
Как уточнял тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, приговор Прокопьевой не значит, что журналистам не стоит пытаться разобраться в причинах терактов, поскольку в деле журналистки были «определенные правовые нюансы», которые были учтены судом.