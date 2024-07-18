МВД России объявило в розыск журналистку Прокопьеву

Летом 2020 г. Прокопьеву признали виновной по делу об оправдании терроризма и назначили штраф в размере 500 000 руб. Дело об оправдании терроризма в отношении Прокопьевой было возбуждено после ее выступления на радио «Эхо Москвы в Пскове», где журналистка анализировала действия 17-летнего Михаила Жлобицкого, взорвавшего бомбу в здании управления ФСБ.