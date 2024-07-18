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МВД России объявило в розыск журналистку Прокопьеву

Ведомости

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву (признана иноагентом в РФ) объявили в розыск, следует из базы данных МВД России.

По какой статье разыскивается журналистка, не уточняется.

Осенью 2023 г. Прокопьеву оштрафовали по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) после интервью с историком и философом Василием Жариковым. Она уехала из России в марте 2022 г.

Летом 2020 г. Прокопьеву признали виновной по делу об оправдании терроризма и назначили штраф в размере 500 000 руб. Дело об оправдании терроризма в отношении Прокопьевой было возбуждено после ее выступления на радио «Эхо Москвы в Пскове», где журналистка анализировала действия 17-летнего Михаила Жлобицкого, взорвавшего бомбу в здании управления ФСБ.

Как уточнял тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, приговор Прокопьевой не значит, что журналистам не стоит пытаться разобраться в причинах терактов, поскольку в деле журналистки были «определенные правовые нюансы», которые были учтены судом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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