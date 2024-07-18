Суд арестовал бывшего депутата Госдумы Сергея Абельцева
Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего члена высшего совета ЛДПР и экс-депутата Госдумы Сергея Абельцева по делу о мошенничестве, следует из картотеки суда.
«Категория дела – об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Текущее состояние – удовлетворено», – сказано в карточке.
63-летнему Абельцеву вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар сообщила «Ведомостям», что экс-депутат уже длительное время не имеет отношения к партии.
«Сергей Абельцев давно в жизни партии не участвует, за его судьбой не следим», – сказала Кавшар.
Абельцев родился в Люберцах Московской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР. В 1993 г. был избран депутатом Госдумы РФ. Занимал пост главы подкомитета по борьбе с преступностью и коррупцией. Являлся депутатом Государственной думы I, II, IV, V созывов, четырежды избирался от ЛДПР. В прошлом также был членом высшего совета ЛДПР и заместителем бывшего лидера партии Владимира Жириновского.