Маск поиронизировал над глобальным сбоем Microsoft

Масштабный сбой в работе платформы облачных вычислений Microsoft Azure произошел утром 19 июля, накануне компания объявила на своем сайте отчетов о состоянии Azure, что сервис перестал работать у некоторых клиентов в США. В корпорации заявили, что работают над решением проблемы. В Минцифры РФ сообщили, что на данный момент сообщений о неполадках в российских аэропортах не поступало. В ведомстве добавили также, что это ситуация с Microsoft показывает значимость импортозамещения иностранного ПО.