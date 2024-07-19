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Маск поиронизировал над глобальным сбоем Microsoft

Ведомости

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своей соцсети X сделал репост мема, иронизирующего над глобальным сбоем в работе Microsoft. Он также продублировал свой старый пост, в котором высмеивал название американской корпорации.

Неполадки в работе Microsoft отразились на работе крупных авиакомпаний, аэропортов, банков и СМИ во многих странах мира. Как сообщает Register, сбой могла вызвать ошибка в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike.

В ответ на это событие Маск репостнул мем, на котором человек в образе соцсети X спокойно лежит, пока множество других людей, олицетворяющие Microsoft, блуждают по пустынной местности под так называемыми «синими экранами смерти». Сообщение он сопроводил смеющимся эмодзи.

Масштабный сбой в работе платформы облачных вычислений Microsoft Azure произошел утром 19 июля, накануне компания объявила на своем сайте отчетов о состоянии Azure, что сервис перестал работать у некоторых клиентов в США. В корпорации заявили, что работают над решением проблемы. В Минцифры РФ сообщили, что на данный момент сообщений о неполадках в российских аэропортах не поступало. В ведомстве добавили также, что это ситуация с Microsoft показывает значимость импортозамещения иностранного ПО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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