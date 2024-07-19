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В системах Windows по всему миру произошел сбой

Неполадки отразились на работе крупных авиакомпаний, аэропортов, банков и СМИ
Екатерина Щербинина
AP

Масштабный сбой в работе платформы облачных вычислений Microsoft Azure затронул работу аэропортов, авиакомпаний, банков и телеканалов по всему миру. По информации Register, причиной сбоя могла стать ошибка в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Сведений о глобальных сбоях в России пока нет.

В Microsoft заявили, что работают над решением проблемы, затрагивающей ее приложения, передает CNN. 18 июля компания объявила на своем сайте отчетов о состоянии Azure, что сервис перестал работать у некоторых клиентов в США, добавив, что она определила причину и работает над ее устранением.

Reuters сообщает, что Microsoft устранила сбой в работе облачных сервисов нескольких операторов связи, но после этого крупнейшие авиаперевозчики США, включая American Airlines, Delta Airlines и United Airlines, объявили о приостановке полетов в пятницу утром. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), остановка затронет все рейсы авиакомпаний, независимо от пункта назначения, пишет CNN. О сбоях в аэропортах также предупредили в Испании и крупнейшая авиакомпания Европы по количеству пассажиров Ryanair, пишет Reuters.

Telegram-канал «Осторожно, новости» публикует фотографии из аэропортов, где на экранах вместо привычной информации о рейсах – сообщения о восстановлении системы Windows. На кадрах – Амстердам, Лос-Анджелес, Атланта, Абу-Даби и другие города. Немецкое издание BILD сообщает, что аэропорт Берлина не принимает и не отправляет рейсы из-за глобального сбоя.

«Синий экран смерти» Windows также затронул работу СМИ, в частности ABC News, а также розничных сетей, банков, авиакомпаний и телекоммуникационных компаний по всей Австралии и Новой Зеландии, пишет Reuters. О неполадках сообщил и британский телеканал Sky News.

Кроме того, Microsoft подтвердила, сообщает CNN, что сбой отразился на клиентах по всему Китаю. В компании пояснили, что большинство «синих экранов» возникало после того, как на компьютерах был установлен сторонний антивирусный софт.

Комментируя глобальный сбой в работе системы на мировом уровне, в Минцифры РФ заявили, что на данный момент сообщений о неполадках в российских аэропортах не поступало. В ведомстве добавили также, что это ситуация с Microsoft показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, передает ТАСС.

Microsoft объявила об уходе из РФ в первых числах марта 2022 г. – после начала российской специальной военной операции на Украине. Но уже спустя месяц компания попыталась вернуться на рынок. Президент Microsoft Брэд Смит заявлял, что компания продолжит работать с теми, кого не коснулись санкции, в том числе с больницами и школами.

В марте 2024 г. собеседник в правительстве рассказал «Ведомостям», что Microsoft с 20 марта все-таки ограничит доступ к облачным продуктам на территории России. Речь, в частности, идет о Power BI, Dynamics CRM и др. В начале июня «Коммерсантъ» со ссылкой на чат ГК Softline для заказчиков сообщил, что Microsoft с середины мая отключила подписки на свои облачные сервисы более чем у половины организаций из России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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