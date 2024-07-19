В системах Windows по всему миру произошел сбой

В марте 2024 г. собеседник в правительстве рассказал «Ведомостям», что Microsoft с 20 марта все-таки ограничит доступ к облачным продуктам на территории России. Речь, в частности, идет о Power BI, Dynamics CRM и др. В начале июня «Коммерсантъ» со ссылкой на чат ГК Softline для заказчиков сообщил, что Microsoft с середины мая отключила подписки на свои облачные сервисы более чем у половины организаций из России.