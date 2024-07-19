В системах Windows по всему миру произошел сбой

В системах Windows по всему миру произошел сбойНеполадки отразились на работе крупных авиакомпаний, аэропортов, банков и СМИ
Масштабный сбой в работе платформы облачных вычислений Microsoft Azure затронул работу аэропортов, авиакомпаний, банков и телеканалов по всему миру. По информации Register, причиной сбоя могла стать ошибка в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Сведений о глобальных сбоях в России пока нет.
Reuters сообщает, что Microsoft устранила сбой в работе облачных сервисов нескольких операторов связи, но после этого крупнейшие авиаперевозчики США, включая American Airlines, Delta Airlines и United Airlines, объявили о приостановке полетов в пятницу утром. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), остановка затронет все рейсы авиакомпаний, независимо от пункта назначения, пишет CNN. О сбоях в аэропортах также предупредили в Испании и крупнейшая авиакомпания Европы по количеству пассажиров Ryanair, пишет Reuters.
Telegram-канал «Осторожно, новости» публикует фотографии из аэропортов, где на экранах вместо привычной информации о рейсах – сообщения о восстановлении системы Windows. На кадрах – Амстердам, Лос-Анджелес, Атланта, Абу-Даби и другие города. Немецкое издание BILD сообщает, что аэропорт Берлина не принимает и не отправляет рейсы из-за глобального сбоя.
«Синий экран смерти» Windows также затронул работу СМИ, в частности ABC News, а также розничных сетей, банков, авиакомпаний и телекоммуникационных компаний по всей Австралии и Новой Зеландии, пишет Reuters. О неполадках сообщил и британский телеканал Sky News.
Microsoft объявила об уходе из РФ в первых числах марта 2022 г. – после начала российской специальной военной операции на Украине. Но уже спустя месяц компания попыталась вернуться на рынок. Президент Microsoft Брэд Смит заявлял, что компания продолжит работать с теми, кого не коснулись санкции, в том числе с больницами и школами.
В марте 2024 г. собеседник в правительстве рассказал «Ведомостям», что Microsoft с 20 марта все-таки ограничит доступ к облачным продуктам на территории России. Речь, в частности, идет о Power BI, Dynamics CRM и др. В начале июня «Коммерсантъ» со ссылкой на чат ГК Softline для заказчиков сообщил, что Microsoft с середины мая отключила подписки на свои облачные сервисы более чем у половины организаций из России.