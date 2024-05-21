Минэкономразвития упростило патентование IТ-разработок

Минэкономразвития определило правила патентования IТ-разработок и разместило соответствующий приказ на сайте правовых актов. Для получения правовой охраны изобретения разработчик должен будет подтвердить работоспособность технологии с использованием реальных устройств. Ранее такие патенты на софт не выдавались, так как правил патентования не было, а IТ-разработки охранялись только авторским правом, которое защищало дизайн и код на бумаге, но не принцип работы продукта. Это приводило к копированию ноу-хау разработчиков конкурентами.