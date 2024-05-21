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Минэкономразвития упростило патентование IТ-разработок

Компании смогут закреплять за собой права на разработанные алгоритмы и коммерциализировать их
Анна Устинова
До последнего времени защитить свой софт патентом в России было крайне сложно/ Алексей Орлов / Ведомости

Минэкономразвития определило правила патентования IТ-разработок и разместило соответствующий приказ на сайте правовых актов. Для получения правовой охраны изобретения разработчик должен будет подтвердить работоспособность технологии с использованием реальных устройств. Ранее такие патенты на софт не выдавались, так как правил патентования не было, а IТ-разработки охранялись только авторским правом, которое защищало дизайн и код на бумаге, но не принцип работы продукта. Это приводило к копированию ноу-хау разработчиков конкурентами.

Приказ Минэкономразвития – это ответ на запрос бизнеса, отметил заместитель министра экономического развития Максим Колесников в ответе на запрос «Ведомостей». «Теперь мы вносим определенность по патентованию решений в области IТ. Изменения помогут российским разработчикам защищать свои инновационные решения», – пояснил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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