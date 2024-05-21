Минэкономразвития упростило патентование IТ-разработок

Минэкономразвития упростило патентование IТ-разработокКомпании смогут закреплять за собой права на разработанные алгоритмы и коммерциализировать их
Минэкономразвития определило правила патентования IТ-разработок и разместило соответствующий приказ на сайте правовых актов. Для получения правовой охраны изобретения разработчик должен будет подтвердить работоспособность технологии с использованием реальных устройств. Ранее такие патенты на софт не выдавались, так как правил патентования не было, а IТ-разработки охранялись только авторским правом, которое защищало дизайн и код на бумаге, но не принцип работы продукта. Это приводило к копированию ноу-хау разработчиков конкурентами.
Приказ Минэкономразвития – это ответ на запрос бизнеса, отметил заместитель министра экономического развития Максим Колесников в ответе на запрос «Ведомостей». «Теперь мы вносим определенность по патентованию решений в области IТ. Изменения помогут российским разработчикам защищать свои инновационные решения», – пояснил он.