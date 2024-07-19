Глобальный сбой работы Windows не затронул Кремль

Масштабный сбой в работе платформы облачных вычислений Microsoft Azure произошел утром 19 июля, накануне компания объявила на своем сайте отчетов о состоянии Azure, что сервис перестал работать у некоторых клиентов в США. Неполадки отразились на работе крупных авиакомпаний, аэропортов, банков, розничных сетей и СМИ во многих странах мира. В корпорации заявили, что работают над решением проблемы.