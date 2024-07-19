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МВД России объявило в розыск журналиста Кашина

Ведомости

Российский журналист Олег Кашин (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы МВД.

По какой именно статье он разыскивается, не уточняется. В качестве контактов для обратной связи указан номер телефона районного отдела МВД России по городу Калининграду, уроженцем которого является журналист.

Кашин работал в «Коммерсанте», в 2012 г. он был уволен из газеты по соглашению сторон, тогда сообщалось, что он продолжит сотрудничать с изданием как внештатный колумнист радио «Коммерсантъ FM» — в качестве ведущего программы «Точка зрения». До этого он также работал в «Известиях», «Эксперте» и «Комсомольской правде в Калининграде». Вел авторскую программу «Кашин. Гуру» на телеканале «Дождь» (признан в России СМИ-иностранным агентом).

В 2016 г. Кашин уехал из России. Сейчас ведет собственный Telegram-канал, а также авторский на YouTube. В реестр иноагентов Минюст РФ внес его в июне 2022 г., в октябре того же года Кашин был включен в санкционный список Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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