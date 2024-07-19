МВД России объявило в розыск журналиста Кашина
Российский журналист Олег Кашин (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы МВД.
По какой именно статье он разыскивается, не уточняется. В качестве контактов для обратной связи указан номер телефона районного отдела МВД России по городу Калининграду, уроженцем которого является журналист.
Кашин работал в «Коммерсанте», в 2012 г. он был уволен из газеты по соглашению сторон, тогда сообщалось, что он продолжит сотрудничать с изданием как внештатный колумнист радио «Коммерсантъ FM» — в качестве ведущего программы «Точка зрения». До этого он также работал в «Известиях», «Эксперте» и «Комсомольской правде в Калининграде». Вел авторскую программу «Кашин. Гуру» на телеканале «Дождь» (признан в России СМИ-иностранным агентом).
В 2016 г. Кашин уехал из России. Сейчас ведет собственный Telegram-канал, а также авторский на YouTube. В реестр иноагентов Минюст РФ внес его в июне 2022 г., в октябре того же года Кашин был включен в санкционный список Украины.