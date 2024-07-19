Минтруд предложил дополнить список профессий для альтернативной службы
Министерство труда и социальной защиты России предложило дополнить список профессий для прохождения альтернативной службы. Это следует из проекта изменений в приказ ведомства на портале нормативных правовых актов.
Ведомство предложило расширить список до 237 специальностей и 1442 организаций. В перечне появятся такие профессии, как гидрометнаблюдатель, метеоролог, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, операционный медбрат, библиотекарь средней квалификации и др.
В феврале этого года Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы до 224, включая 1305 предприятий. Тогда в перечне появились конюх, лесоруб, матрос, музейный смотритель, реставратор памятников деревянного зодчества, машинист экскаватора, дезинфектор и др.
В соответствии с федеральным законом в России право на альтернативную гражданскую службу, в частности, имеют представители коренных малочисленных народов, которые ведут традиционный образ жизни, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и занимаются традиционными промыслами.