Минтруд предложил дополнить список профессий для альтернативной службы

В феврале этого года Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы до 224, включая 1305 предприятий. Тогда в перечне появились конюх, лесоруб, матрос, музейный смотритель, реставратор памятников деревянного зодчества, машинист экскаватора, дезинфектор и др.