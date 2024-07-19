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Минтруд предложил дополнить список профессий для альтернативной службы

Ведомости

Министерство труда и социальной защиты России предложило дополнить список профессий для прохождения альтернативной службы. Это следует из проекта изменений в приказ ведомства на портале нормативных правовых актов.

Ведомство предложило расширить список до 237 специальностей и 1442 организаций. В перечне появятся такие профессии, как гидрометнаблюдатель, метеоролог, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, операционный медбрат, библиотекарь средней квалификации и др.

В феврале этого года Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы до 224, включая 1305 предприятий. Тогда в перечне появились конюх, лесоруб, матрос, музейный смотритель, реставратор памятников деревянного зодчества, машинист экскаватора, дезинфектор и др.

В соответствии с федеральным законом в России право на альтернативную гражданскую службу, в частности, имеют представители коренных малочисленных народов, которые ведут традиционный образ жизни, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и занимаются традиционными промыслами. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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