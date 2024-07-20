МВД Украины назвало основные версии убийства экс-депутата Верховной рады Фарион
Следствие рассматривает в качестве двух основных версий убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион личную неприязнь и ее общественно-политическую деятельность. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.
«Не исключаем, что убийство носит заказной характер», – написал он.
Полиция и СБУ занимаются поиском стрелка, добавил Клименко, отметив, что собранную оперативную информацию пока рано обнародовать.
Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в Фарион, покушение было совершено во Львове на улице Масарика. Экс-депутата Рады доставили в больницу в критическом состоянии, она получила огнестрельное ранение в голову, позднее экс-депутат скончалась. Львовские СМИ уточняли, что в Фарион стрелял мужчина 20-25 лет. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что МВД и СБУ оперативно докладывают о поиске нападавшего.
В 2015 г. в России в отношении Фарион возбудили уголовное дело. По версии следствия, на митинге в Киеве в 2014 г. она «выступила с деструктивными и насильственными призывами к действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».