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МВД Украины назвало основные версии убийства экс-депутата Верховной рады Фарион

Ведомости

Следствие рассматривает в качестве двух основных версий убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион личную неприязнь и ее общественно-политическую деятельность. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

«Не исключаем, что убийство носит заказной характер», – написал он.

Полиция и СБУ занимаются поиском стрелка, добавил Клименко, отметив, что собранную оперативную информацию пока рано обнародовать.

Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в Фарион, покушение было совершено во Львове на улице Масарика. Экс-депутата Рады доставили в больницу в критическом состоянии, она получила огнестрельное ранение в голову, позднее экс-депутат скончалась. Львовские СМИ уточняли, что в Фарион стрелял мужчина 20-25 лет. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что МВД и СБУ оперативно докладывают о поиске нападавшего.

В 2015 г. в России в отношении Фарион возбудили уголовное дело. По версии следствия, на митинге в Киеве в 2014 г. она «выступила с деструктивными и насильственными призывами к действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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