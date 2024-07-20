МВД Украины назвало основные версии убийства экс-депутата Верховной рады Фарион

В 2015 г. в России в отношении Фарион возбудили уголовное дело. По версии следствия, на митинге в Киеве в 2014 г. она «выступила с деструктивными и насильственными призывами к действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».