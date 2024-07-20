В 12 штатах США зафиксирована вспышка листериоза

Листериоз – тяжелое заболевание, при котором бактерии распространяются за пределы кишечника в другие части тела. Симптомами листериоза являются высокая температура, рвота и диарея. В некоторых случаях болезнь может привести к смерти. В США осенью 2011 г., когда источником болезни стали зараженные дыни, листериоз унес жизни более 20 человек, число заболевших составило более сотни.