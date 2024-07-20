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В 12 штатах США зафиксирована вспышка листериоза

Ведомости

В США зафиксировано 28 случаев заражения бактериями листериями (Listeria monocytogenes) – возбудителями пищевого заболевания листериоза, сообщил Центр контроля заболеваний (CDC) на своем сайте.

«28 человек были госпитализированы, поступили сообщения о двух смертельных случаях – один из Иллинойса и один из Нью-Джерси», – говорится в сообщении.

Всего зафиксированы случаи листериоза в 12 штатах. 16 из 18 опрошенных заболевших рассказали, что употребляли нарезанное мясо, приобретенное в магазине. При этом информации, подтверждающей, что люди заболевают, употребляя мясные полуфабрикаты, на данный момент нет, добавили в ведомстве.

Листериоз – тяжелое заболевание, при котором бактерии распространяются за пределы кишечника в другие части тела. Симптомами листериоза являются высокая температура, рвота и диарея. В некоторых случаях болезнь может привести к смерти. В США осенью 2011 г., когда источником болезни стали зараженные дыни, листериоз унес жизни более 20 человек, число заболевших составило более сотни.

Симптомы обычно проявляются через 1-4 недели после употребления зараженной бактериями пищи, но могут проявиться в тот же день или же спустя 70 дней после этого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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