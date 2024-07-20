В 12 штатах США зафиксирована вспышка листериоза
В США зафиксировано 28 случаев заражения бактериями листериями (Listeria monocytogenes) – возбудителями пищевого заболевания листериоза, сообщил Центр контроля заболеваний (CDC) на своем сайте.
«28 человек были госпитализированы, поступили сообщения о двух смертельных случаях – один из Иллинойса и один из Нью-Джерси», – говорится в сообщении.
Всего зафиксированы случаи листериоза в 12 штатах. 16 из 18 опрошенных заболевших рассказали, что употребляли нарезанное мясо, приобретенное в магазине. При этом информации, подтверждающей, что люди заболевают, употребляя мясные полуфабрикаты, на данный момент нет, добавили в ведомстве.
Листериоз – тяжелое заболевание, при котором бактерии распространяются за пределы кишечника в другие части тела. Симптомами листериоза являются высокая температура, рвота и диарея. В некоторых случаях болезнь может привести к смерти. В США осенью 2011 г., когда источником болезни стали зараженные дыни, листериоз унес жизни более 20 человек, число заболевших составило более сотни.
Симптомы обычно проявляются через 1-4 недели после употребления зараженной бактериями пищи, но могут проявиться в тот же день или же спустя 70 дней после этого.