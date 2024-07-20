Мужчина устроил стрельбу в отделении полиции в Армении
Иностранный гражданин проник в отделении полиции в Котайкской области Армении и открыл огонь, среди полицейских есть раненые, сообщает портал Shamshyan.
По данным издания, после стрельбы, которая произошла ночью 20 июля, скорая помощь доставила в больницу двух сотрудников полиции. Нападавший является иностранным гражданином.
Стрелявший мужчина также получил ранения грудной клетки, ночью его доставили в полицию, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МВД.
«Иностранный гражданин был доставлен в Котайкское управление полиции около 12:50 ночи. По предварительным данным, он отобрал винтовку у одного из полицейских и произвел выстрелы с целью причинения себе вреда. В результате иностранец и двое полицейских получили огнестрельные ранения», – сообщил изданию пресс-секретарь Нарек Саргсян.
Следователи возбудили уголовное дело после происшествия, полиция проводит служебное расследование.