Мужчина устроил стрельбу в отделении полиции в Армении

«Иностранный гражданин был доставлен в Котайкское управление полиции около 12:50 ночи. По предварительным данным, он отобрал винтовку у одного из полицейских и произвел выстрелы с целью причинения себе вреда. В результате иностранец и двое полицейских получили огнестрельные ранения», – сообщил изданию пресс-секретарь Нарек Саргсян.