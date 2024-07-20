В Москве задержан блогер Эдвард Бил
В центре Москвы был задержан блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) за мелкое хулиганство, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По предварительной информации, блогер на самокате в форме полицейского прокатился в подмосковном Одинцове. Само задержание произошло на Неглинной улице. По ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) блогеру грозит до 15 суток ареста. Как отмечает агентство, он уже доставлен в Мещанский суд Москвы.
В МВД России пояснили в комментарии ТАСС, что в центре Москвы 19 июля были задержаны два человека за нарушение общественного порядка, в отношении которых составлены административные материалы по статье о мелком хулиганстве. Речь идет, по информации агентства, о блогере и его друге.
В апреля 2021 г. произошла авария с участием блогера на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Блогер за рулем Audi RS6 выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. Одна пострадавшая в результате ДТП сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова оказалась в коме. Изначально суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы и лишению водительских прав на три года. Позднее дело направили на пересмотр, в результате Пресненский суд Москвы приговорил блогера к одному году и двум месяцам колонии общего режима .