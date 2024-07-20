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В Москве задержан блогер Эдвард Бил

Ведомости

В центре Москвы был задержан блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) за мелкое хулиганство, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, блогер на самокате в форме полицейского прокатился в подмосковном Одинцове. Само задержание произошло на Неглинной улице. По ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) блогеру грозит до 15 суток ареста. Как отмечает агентство, он уже доставлен в Мещанский суд Москвы.

В МВД России пояснили в комментарии ТАСС, что в центре Москвы 19 июля были задержаны два человека за нарушение общественного порядка, в отношении которых составлены административные материалы по статье о мелком хулиганстве. Речь идет, по информации агентства, о блогере и его друге.

В апреля 2021 г. произошла авария с участием блогера на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Блогер за рулем Audi RS6 выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. Одна пострадавшая в результате ДТП сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова оказалась в коме. Изначально суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы и лишению водительских прав на три года. Позднее дело направили на пересмотр, в результате Пресненский суд Москвы приговорил блогера к одному году и двум месяцам колонии общего режима .

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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