Мэр Краснодара пообещал не покидать митинг, пока жителям района не вернут свет
Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что приехал на улицу Краеведа Соловьева, где жители остались без света и воды из-за аварии на электросетях. Он пообещал не покидать район, где возникли проблемы, пока людям не вернут электричество.
«Не уеду с места, пока жителям не вернут электричество. Здесь находятся и представители управляющей компании, профильные специалисты», – написал он в своем Telegram-канале.
В Краснодаре ведутся работы по устранению аварии, параллельно тянется новый электрокабель, добавил Наумов. По его словам, к домам оставшихся без света жителей подвозят техническую и питьевую воду, подвоз будет осуществляться до конца ремонтных работ и восстановления электроснабжения. Чиновник призвал людей «сохранять спокойствие и относиться с пониманием к происходящему».
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также рассказал, что энергосистема испытывает колоссальную нагрузку из-за аномальный жары, которая стоит в регионе уже неделю. Перебои он связал с нехваткой существующих мощностей в период пиковых нагрузок, отметив, что есть «фактор, на который регион не может повлиять». Подача электроэнергии в край зависит в том числе от работы Ростовской АЭС, пояснил губернатор.