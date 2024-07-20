Мэр Краснодара пообещал не покидать митинг, пока жителям района не вернут свет

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также рассказал, что энергосистема испытывает колоссальную нагрузку из-за аномальный жары, которая стоит в регионе уже неделю. Перебои он связал с нехваткой существующих мощностей в период пиковых нагрузок, отметив, что есть «фактор, на который регион не может повлиять». Подача электроэнергии в край зависит в том числе от работы Ростовской АЭС, пояснил губернатор.