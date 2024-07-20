В Турции пятеро россиян отравились газом в пятизвездочном отеле

Об отравлении гостей отеля газом 20 июля сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Один из путешественников Дмитрий рассказал каналу, что утром 18 июля взрослые в их семье проснулись с сильной головной болью, а ребенок после пробуждения сразу упал в обморок, после чего у него начались судороги. По его словам, в клинике были и другие семьи из разных стран с браслетами того же отеля. Россиян выписали в тот же день. Дмитрий сообщил, что Sealight Resort возместил все убытки.