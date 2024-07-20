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В Турции пятеро россиян отравились газом в пятизвездочном отеле

Ведомости

Пятеро российских туристов отравились газом в пятизвездочном отеле Sealight Resort в городе Кушадасы на западе Турции. Об этом РБК пишет со ссылкой на посольство России в республике.

По данным посольства, инцидент в турецкой гостинице произошел 18 июля. В отеле сломался бойлер нагрева воды, произошла утечка газа. В больницу увезли пять человек, им оказали необходимую помощь и выписали. В дипломатическом представительстве добавили, что российским туристам предоставили другие номера, жалоб ни у кого нет.

Об отравлении гостей отеля газом 20 июля сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Один из путешественников Дмитрий рассказал каналу, что утром 18 июля взрослые в их семье проснулись с сильной головной болью, а ребенок после пробуждения сразу упал в обморок, после чего у него начались судороги. По его словам, в клинике были и другие семьи из разных стран с браслетами того же отеля. Россиян выписали в тот же день. Дмитрий сообщил, что Sealight Resort возместил все убытки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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