В Турции пятеро россиян отравились газом в пятизвездочном отеле
По данным посольства, инцидент в турецкой гостинице произошел 18 июля. В отеле сломался бойлер нагрева воды, произошла утечка газа. В больницу увезли пять человек, им оказали необходимую помощь и выписали. В дипломатическом представительстве добавили, что российским туристам предоставили другие номера, жалоб ни у кого нет.
Об отравлении гостей отеля газом 20 июля сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Один из путешественников Дмитрий рассказал каналу, что утром 18 июля взрослые в их семье проснулись с сильной головной болью, а ребенок после пробуждения сразу упал в обморок, после чего у него начались судороги. По его словам, в клинике были и другие семьи из разных стран с браслетами того же отеля. Россиян выписали в тот же день. Дмитрий сообщил, что Sealight Resort возместил все убытки.