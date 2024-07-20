В Роспотребнадзоре заявили о низком уровне заболеваемости листериозом в России
Заболеваемость листериозом в России в течение последних нескольких лет находится на крайне низком уровне, то есть на уровне единичных случаев, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Таким образом ведомство прокомментировало сообщения западной прессы о наличии вспышки листериоза в США, из-за которого умерли два человека и еще около 30 были госпитализированы. Согласно предварительной информации, они употребляли готовую мясную продукцию и полуфабрикаты из продуктовых магазинов.
Кроме того, о вспышке заболевания было объявлено и в Канаде, однако пока его распространение не носит массовый характер.
«В Российской Федерации благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев – 0,07 на 100 000 населения», – указали в Роспотребнадзоре, подчеркнув, что исследование мясных продуктов в стране проводится систематически, а некачественная продукция изымается из оборота.
Листериоз – сапрозоонозное инфекционное заболевание человека и животных. Основным резервуаром возбудителя в природе являются многие виды синантропных и диких грызунов.