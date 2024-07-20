В Роспотребнадзоре заявили о низком уровне заболеваемости листериозом в России

Таким образом ведомство прокомментировало сообщения западной прессы о наличии вспышки листериоза в США, из-за которого умерли два человека и еще около 30 были госпитализированы. Согласно предварительной информации, они употребляли готовую мясную продукцию и полуфабрикаты из продуктовых магазинов.