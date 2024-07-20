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В Роспотребнадзоре заявили о низком уровне заболеваемости листериозом в России

Ведомости

Заболеваемость листериозом в России в течение последних нескольких лет находится на крайне низком уровне, то есть на уровне единичных случаев, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Таким образом ведомство прокомментировало сообщения западной прессы о наличии вспышки листериоза в США, из-за которого умерли два человека и еще около 30 были госпитализированы. Согласно предварительной информации, они употребляли готовую мясную продукцию и полуфабрикаты из продуктовых магазинов.

Кроме того, о вспышке заболевания было объявлено и в Канаде, однако пока его распространение не носит массовый характер.

«В Российской Федерации благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев – 0,07 на 100 000 населения», – указали в Роспотребнадзоре, подчеркнув, что исследование мясных продуктов в стране проводится систематически, а некачественная продукция изымается из оборота.

Листериоз – сапрозоонозное инфекционное заболевание человека и животных. Основным резервуаром возбудителя в природе являются многие виды синантропных и диких грызунов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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