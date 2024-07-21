Фадеев пообещал подать иск к Глюкозе после ее концерта в Красноярске
Продюсер Максим Фадеев заявил, что намерен подать иск к певице Наталье Ионовой, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, из-за ее концерта в Красноярске на Дне металлурга.
Ионова выступила в Красноярске 20 июля, после концерта СМИ и соцсети распространили видео, где певица «не могла связно говорить, не попадала в фонограмму, странно двигалась». Фадеев опубликовал у себя в Telegram-канале аудиосообщение, в котором назвал поведение Глюкозы «бешенством».
Он отметил, что Ионова больше не является частью группы «Глюкоза», которая была создана продюсером. Ее время в коллективе вышло и певицу попросили уйти, в том числе из-за ее «политических взглядов», заявил Фадеев.
«Но сегодня то, что произошло в Красноярске, – это переходит все границы. Это затрагивает и мою репутацию, моя музыка полоскается в дерьме постоянно <...> Больше терпеть нет сил и не хочется, поэтому мы сейчас решили с нашими юристами разработать иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку», – сказал Фадеев.
Он добавил, что «беспредел нужно прекращать».
В декабре 2023 г. продюсер заявил, что перезапустит проект «Глюкоза» без участия экс-солистки группы Ионовой. Такое решение продюсер принял из-за ее появления на скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой.