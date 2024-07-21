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Фадеев пообещал подать иск к Глюкозе после ее концерта в Красноярске

Ведомости

Продюсер Максим Фадеев заявил, что намерен подать иск к певице Наталье Ионовой, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, из-за ее концерта в Красноярске на Дне металлурга. 

Ионова выступила в Красноярске 20 июля, после концерта СМИ и соцсети распространили видео, где певица «не могла связно говорить, не попадала в фонограмму, странно двигалась». Фадеев опубликовал у себя в Telegram-канале аудиосообщение, в котором назвал поведение Глюкозы «бешенством».

Он отметил, что Ионова больше не является частью группы «Глюкоза», которая была создана продюсером. Ее время в коллективе вышло и певицу попросили уйти, в том числе из-за ее «политических взглядов», заявил Фадеев.

«Но сегодня то, что произошло в Красноярске, – это переходит все границы. Это затрагивает и мою репутацию, моя музыка полоскается в дерьме постоянно <...> Больше терпеть нет сил и не хочется, поэтому мы сейчас решили с нашими юристами разработать иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку», – сказал Фадеев.

Он добавил, что «беспредел нужно прекращать».

В декабре 2023 г. продюсер заявил, что перезапустит проект «Глюкоза» без участия экс-солистки группы Ионовой. Такое решение продюсер принял из-за ее появления на скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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