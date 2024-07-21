Фадеев пообещал подать иск к Глюкозе после ее концерта в Красноярске

«Но сегодня то, что произошло в Красноярске, – это переходит все границы. Это затрагивает и мою репутацию, моя музыка полоскается в дерьме постоянно <...> Больше терпеть нет сил и не хочется, поэтому мы сейчас решили с нашими юристами разработать иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку», – сказал Фадеев.