«РИА Новости»: экс-министр спорта Дагестана пытался покончить с собой в СИЗО

ФСБ России задержала Магомедова 3 октября 2023 г., после чего его доставили в Москву. После допроса ему предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Подробная фабула дела пока неизвестна, но следствие обвиняет его в хищении средств более чем на 1 млн руб.