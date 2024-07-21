«РИА Новости»: экс-министр спорта Дагестана пытался покончить с собой в СИЗО
Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов нанес себе порезы в московском СИЗО «Матросская Тишина», пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Сейчас угрозы жизни Магомедова нет, сказал собеседник агентства.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что мужчину госпитализировали в НИИ Склифосовского. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
ФСБ России задержала Магомедова 3 октября 2023 г., после чего его доставили в Москву. После допроса ему предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Подробная фабула дела пока неизвестна, но следствие обвиняет его в хищении средств более чем на 1 млн руб.
Чиновник вину отрицает. Адвокат Федор Богатырев заявил «Ведомостям», что считает предъявленное обвинение абсурдным.
Магомедов был мэром Кизилюрта с мая 2021 г. До этого он с 2012 г. занимал пост министра спорта Дагестана.