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«РИА Новости»: экс-министр спорта Дагестана пытался покончить с собой в СИЗО

Ведомости

Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов нанес себе порезы в московском СИЗО «Матросская Тишина», пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Сейчас угрозы жизни Магомедова нет, сказал собеседник агентства.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что мужчину госпитализировали в НИИ Склифосовского. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

ФСБ России задержала Магомедова 3 октября 2023 г., после чего его доставили в Москву. После допроса ему предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Подробная фабула дела пока неизвестна, но следствие обвиняет его в хищении средств более чем на 1 млн руб.

Чиновник вину отрицает. Адвокат Федор Богатырев заявил «Ведомостям», что считает предъявленное обвинение абсурдным.

Магомедов был мэром Кизилюрта с мая 2021 г. До этого он с 2012 г. занимал пост министра спорта Дагестана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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