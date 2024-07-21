Прошло прощание с бывшим главным редактором «Ведомостей» Андреем Шмаровым

Шмаров начинал свою карьеру как ученый-экономист в НИИ Госплана СССР, а затем перешел на должность научного редактора в издательский дом «Коммерсантъ». Он был одним из основателей журнала «Эксперт» и одним из инициаторов запуска одноименного рейтингового агентства.