Прошло прощание с бывшим главным редактором «Ведомостей» Андреем Шмаровым
В Москве состоялось прощание с бывшим главным редактором «Ведомостей» Андреем Шмаровым. Он скончался на этой неделе в возрасте 69 лет.
Шмаров начинал свою карьеру как ученый-экономист в НИИ Госплана СССР, а затем перешел на должность научного редактора в издательский дом «Коммерсантъ». Он был одним из основателей журнала «Эксперт» и одним из инициаторов запуска одноименного рейтингового агентства.
В 2007 г. Шмаров стал генеральным директором «Сноба», а затем занимал должность главного редактора просветительского интернет-канала «Проект 42».
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В марте 2020 г. Шмаров был назначен исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» и вскоре занял эту должность официально. Он проработал главным редактором до мая 2021 г.