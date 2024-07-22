Роспотребнадзор отверг риски распространения вируса Чандипура в России

Вирус Чандипура является представителем семейства Rhabdoviridae, который связан с энцефалитическими заболеваниями. Впервые он был выявлен в 1965 г. у пациентов из деревни Чандипура в штате Махараштра в Индии. В период с июня по август 2003 г. вирусом заразились 329 детей, 183 из них умерли. В Индии и Западной Африке вирус Чандипура был выделен у москитов. Присутствие вируса в Африке указывает на широкое распространение, хотя за пределами Индии случаев заболевания людей не наблюдалось. В июле 2024 г. в округе Сабарканта в Индии предположительно произошла еще одна вспышка заболевания.