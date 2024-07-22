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Роспотребнадзор отверг риски распространения вируса Чандипура в России

Ведомости

Рисков завоза и распространения вируса Чандипура в России нет. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, пишет «РИА Новости».

По словам пресс-службы, комары, которые переносят заболевание, не обитают на территории России.

Вирус Чандипура является представителем семейства Rhabdoviridae, который связан с энцефалитическими заболеваниями. Впервые он был выявлен в 1965 г. у пациентов из деревни Чандипура в штате Махараштра в Индии. В период с июня по август 2003 г. вирусом заразились 329 детей, 183 из них умерли. В Индии и Западной Африке вирус Чандипура был выделен у москитов. Присутствие вируса в Африке указывает на широкое распространение, хотя за пределами Индии случаев заболевания людей не наблюдалось. В июле 2024 г. в округе Сабарканта в Индии предположительно произошла еще одна вспышка заболевания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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