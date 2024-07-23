Директора молдавского ансамбля «Жок» уволили из-за выступления на ПМЭФе
Соответствующее решение приняло министерство культуры Молдавии. Ведомство проводит проверку ансамбля, на это время Стрымбяну отстранили от должности. Коллектив подал петицию в поддержку руководителя.
В этом году ПМЭФ проходил 5-8 июня. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента России. Тема этого года была заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста».
В первый день форума открылся стенд «Молдавский двор». На открытии народный ансамбль «Жок» выступил в национальных костюмах, исполнив молдавский танец, сообщает «РИА Новости». После этого глава молдавского минкульта Сергей Продан заявил, что ведомство проведет внутреннее расследование в связи с выступлением артистов на ПМЭФе.