В Новой Москве погибла экономист Валентина Бондаренко

Бондаренко работала в Институте экономики РАН с 1988 г., а с 1993 г. также занимала пост директора Международного фонда Н.Д. Кондратьева. В 1991 г. окончила аспирантуру Института экономики Академии наук СССР и защитила диссертацию по специальности «Политическая экономия». Как отмечается на сайте института, Бондаренко занималась исследованием политико-экономических и мировоззренческих проблем формирования эффективного механизма взаимосвязи производства, распределения, обмена и потребления; определением объективной, изначальной заданной цели развития человеческой системы; формированием стратегии будущего в развитии России и мира. Экономист за свою академическую карьеру опубликовала более 220 работ в России и в мировых изданиях.