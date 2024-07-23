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В Новой Москве погибла экономист Валентина Бондаренко

Ведомости

В Новой Москве погибла ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития Института экономики РАН, экономист Валентина Бондаренко. Женщина выпала из окна своей квартиры, передает ТАСС.

«Она выпала из окна своей квартиры, к сожалению, спасти ее не удалось, полученные травмы оказались не совместимы с жизнью», – рассказали агентству в оперативных службах.

Инцидент произошел вечером 22 июля. Собеседник ТАСС добавил, что Бондаренко «продолжительно болела», а ее гибель, предварительно, «не носит криминального характера». Причины произошедшего еще устанавливаются.

Бондаренко работала в Институте экономики РАН с 1988 г., а с 1993 г. также занимала пост директора Международного фонда Н.Д. Кондратьева. В 1991 г. окончила аспирантуру Института экономики Академии наук СССР и защитила диссертацию по специальности «Политическая экономия». Как отмечается на сайте института, Бондаренко занималась исследованием политико-экономических и мировоззренческих проблем формирования эффективного механизма взаимосвязи производства, распределения, обмена и потребления; определением объективной, изначальной заданной цели развития человеческой системы; формированием стратегии будущего в развитии России и мира. Экономист за свою академическую карьеру опубликовала более 220 работ в России и в мировых изданиях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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