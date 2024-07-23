В Новой Москве погибла экономист Валентина Бондаренко
В Новой Москве погибла ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития Института экономики РАН, экономист Валентина Бондаренко. Женщина выпала из окна своей квартиры, передает ТАСС.
«Она выпала из окна своей квартиры, к сожалению, спасти ее не удалось, полученные травмы оказались не совместимы с жизнью», – рассказали агентству в оперативных службах.
Инцидент произошел вечером 22 июля. Собеседник ТАСС добавил, что Бондаренко «продолжительно болела», а ее гибель, предварительно, «не носит криминального характера». Причины произошедшего еще устанавливаются.
Бондаренко работала в Институте экономики РАН с 1988 г., а с 1993 г. также занимала пост директора Международного фонда Н.Д. Кондратьева. В 1991 г. окончила аспирантуру Института экономики Академии наук СССР и защитила диссертацию по специальности «Политическая экономия». Как отмечается на сайте института, Бондаренко занималась исследованием политико-экономических и мировоззренческих проблем формирования эффективного механизма взаимосвязи производства, распределения, обмена и потребления; определением объективной, изначальной заданной цели развития человеческой системы; формированием стратегии будущего в развитии России и мира. Экономист за свою академическую карьеру опубликовала более 220 работ в России и в мировых изданиях.