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Суд приговорил к 20 годам участника захвата заложников в ростовском СИЗО

Ведомости

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии Малика Гандалоева, который участвовал в захвате заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба суда.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме со штрафом в размере 500 000 руб.», – сказано в сообщении.

Отмечается, что пока приговор не вступил в законную силу – он может быть обжалован в Апелляционном военном суде. Гандалоев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5, п. «а» ч. 3 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ – участие в деятельности террористической организации, незаконное приобретение взрывчатых веществ по предварительному сговору и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

По версии следствия, Гандалоев и еще два человека вступили в сговор и совместно участвовали в деятельности террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). При этом они добровольно принесли присягу ее руководителю, пишет пресс-служба суда. Помимо этого Гандалоев изготовил самодельное взрывчатое вещество и взрывное устройство при помощи различных компонентов и электродетонаторов. В суде отметили, что он приобрел их незаконно и перевез в один из районов Республики Ингушетии.

Утром 16 июня ФСИН сообщила о захвате заложников в СИЗО-1 в центре Ростова. Заключенные взяли в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы. Около 12:00 ведомство сообщило, что захватившие заложников ликвидированы. Сотрудники освобождены и не пострадали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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