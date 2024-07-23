Суд приговорил к 20 годам участника захвата заложников в ростовском СИЗО
Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии Малика Гандалоева, который участвовал в захвате заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба суда.
«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме со штрафом в размере 500 000 руб.», – сказано в сообщении.
Отмечается, что пока приговор не вступил в законную силу – он может быть обжалован в Апелляционном военном суде. Гандалоев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5, п. «а» ч. 3 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ – участие в деятельности террористической организации, незаконное приобретение взрывчатых веществ по предварительному сговору и незаконное изготовление взрывчатых веществ.
По версии следствия, Гандалоев и еще два человека вступили в сговор и совместно участвовали в деятельности террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). При этом они добровольно принесли присягу ее руководителю, пишет пресс-служба суда. Помимо этого Гандалоев изготовил самодельное взрывчатое вещество и взрывное устройство при помощи различных компонентов и электродетонаторов. В суде отметили, что он приобрел их незаконно и перевез в один из районов Республики Ингушетии.
Утром 16 июня ФСИН сообщила о захвате заложников в СИЗО-1 в центре Ростова. Заключенные взяли в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы. Около 12:00 ведомство сообщило, что захватившие заложников ликвидированы. Сотрудники освобождены и не пострадали.