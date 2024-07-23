Суд приговорил к 20 годам участника захвата заложников в ростовском СИЗО

По версии следствия, Гандалоев и еще два человека вступили в сговор и совместно участвовали в деятельности террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). При этом они добровольно принесли присягу ее руководителю, пишет пресс-служба суда. Помимо этого Гандалоев изготовил самодельное взрывчатое вещество и взрывное устройство при помощи различных компонентов и электродетонаторов. В суде отметили, что он приобрел их незаконно и перевез в один из районов Республики Ингушетии.