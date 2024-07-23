Белоусов и Гладков обсудили меры по защите жителей Белгородской области
Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщает глава региона в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, темами для разговора стали сложная оперативная обстановка в приграничье Белгородской области, а также меры по усилению защиты жителей, имущества и экономики региона.
22 июля белгородский губернатор поручил главам районов в 15-километровой приграничной зоне ежедневно обходить дома жителей и просить их эвакуироваться. Гладков отмечал, что атаки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах усилились в последние дни, это привело к ранениям и гибели людей.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы после начала спецоперации на Украине. С 19 октября 2022 г. в Белгородской области, а также в ряде других субъектов России, установлен средний уровень реагирования.