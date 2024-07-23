Белоусов и Гладков обсудили меры по защите жителей Белгородской области

22 июля белгородский губернатор поручил главам районов в 15-километровой приграничной зоне ежедневно обходить дома жителей и просить их эвакуироваться. Гладков отмечал, что атаки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах усилились в последние дни, это привело к ранениям и гибели людей.