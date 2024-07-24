Кремль: пока рано говорить об украинском следе во взрыве автомобиля в Москве
По делу о взрыве автомобиля на севере Москвы ведется следствие, пока рано говорить о виновных, ответил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, есть ли в этом происшествии украинский след.
«Идет следствие <…>. Пока предварительно, наверное, говорить о каких-то предварительных результатах, давайте дадим время следственной группе поработать», – сказал представитель Кремля.
Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали два человека – владелец машины и его жена. В МВД уточнили, что произошла детонация неустановленного предмета, который был размещен в автомобиле.
Газета «Коммерсантъ» сообщила, что пострадавшим якобы стал 49-летний офицер Минобороны РФ Андрей Торгашов, который служил в ГРУ и отвечал за средства связи. По данным издания, рассматривается версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов. Газета также сообщила, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 30 и 105 УК (покушение на убийство), но его могут переквалифицировать на теракт.
Позже 24 июля Торгашов заявил «РИА Новости», что он сам и его супруга не пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы, а информацию об их ранении он назвал фейком.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью журналисту Александру Плющеву (признан Минюстом иноагентом) опроверг причастность Киева к происшествию.