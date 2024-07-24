Кремль: пока рано говорить об украинском следе во взрыве автомобиля в Москве

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что пострадавшим якобы стал 49-летний офицер Минобороны РФ Андрей Торгашов, который служил в ГРУ и отвечал за средства связи. По данным издания, рассматривается версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов. Газета также сообщила, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 30 и 105 УК (покушение на убийство), но его могут переквалифицировать на теракт.