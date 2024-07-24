Прокурор запросил до 28 лет обвиняемым в подготовке теракта в «Шереметьево»

Гособвинение просит приговорить к 21 и 28 годам колонии двоих обвиняемых в подготовке подрыва топливных резервуаров в подмосковном аэропорту «Шереметьево» и пропаганде терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Второй Западный окружной военный суд.