Прокурор запросил до 28 лет обвиняемым в подготовке теракта в «Шереметьево»
Гособвинение просит приговорить к 21 и 28 годам колонии двоих обвиняемых в подготовке подрыва топливных резервуаров в подмосковном аэропорту «Шереметьево» и пропаганде терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Второй Западный окружной военный суд.
«Государственное обвинение попросило признать подсудимых Илью Ковылкова и Михаила Дария виновными и назначить им наказание в виде 21 и 28 лет лишения свободы соответственно», – говорится в сообщении.
По информации следствия, фигуранты намеревались подорвать около семи топливных цистерн на заправочной станции в «Шереметьево». Компоненты для самодельного взрывного устройства искал Ковылков. Ранее судимый Дарий вел подготовку будущих участников диверсий в запрещенных в РФ чатах Telegram-каналов, пишет ТАСС.
По информации агентства, Ковылков признал вину и полностью раскаялся. Дарий также признал вину.