Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

СК предложил считать нелегальное пребывание в РФ отягчающим обстоятельством

Ведомости

Следственный комитет России предложил закрепить в ст. 63 Уголовного кодекса РФ новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления иностранным гражданином, находящимся на территории РФ в нарушение установленного порядка. Соответствующая инициатива была направлена председателю Госдумы Вячеславу Володину, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным СК, статистика о преступности мигрантов позволяют утверждать о повышенной общественной опасности преступлений со стороны именно незаконных приезжих. Они сознательно игнорируют требования законодательства, находясь на территории государства в нарушение установленного порядка и правил проживания. Предложенная инициатива не затронет всех иностранцев как социальную группу, поскольку направлена толькол на тех, кто находится в стране нелегально.

В Следственном комитете также предложили расширить перечень преступлений, совершение которых влечет прекращение приобретенного российского гражданства, закрепить обязанность иностранцев проходить обязательную дактилоскопическую и геномную регистрацию на пунктах пропуска через государственную границу РФ при въезде и выезде, а также дополнить КоАП РФ положениями, регламентирующими контроль за самостоятельным выездом иностранцев из России в случае выдворения.

16 июля СКР сообщал о росте числа преступлений с начала 2024 г., совершенных мигрантами. В частности, количество изнасилований за шесть месяцев увеличилось на 5%, число развратных действий в отношении детей – на 25%. Кроме того, на 55% выросло число экстремистских преступлений.

9 июля Володин сообщал, что Госдума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям КоАП. Среди прочего речь идет о нарушении общественного порядка и безопасности, включая экстремистские проявления.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных