СК предложил считать нелегальное пребывание в РФ отягчающим обстоятельством

По данным СК, статистика о преступности мигрантов позволяют утверждать о повышенной общественной опасности преступлений со стороны именно незаконных приезжих. Они сознательно игнорируют требования законодательства, находясь на территории государства в нарушение установленного порядка и правил проживания. Предложенная инициатива не затронет всех иностранцев как социальную группу, поскольку направлена толькол на тех, кто находится в стране нелегально.