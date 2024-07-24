СК предложил считать нелегальное пребывание в РФ отягчающим обстоятельством
Следственный комитет России предложил закрепить в ст. 63 Уголовного кодекса РФ новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления иностранным гражданином, находящимся на территории РФ в нарушение установленного порядка. Соответствующая инициатива была направлена председателю Госдумы Вячеславу Володину, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным СК, статистика о преступности мигрантов позволяют утверждать о повышенной общественной опасности преступлений со стороны именно незаконных приезжих. Они сознательно игнорируют требования законодательства, находясь на территории государства в нарушение установленного порядка и правил проживания. Предложенная инициатива не затронет всех иностранцев как социальную группу, поскольку направлена толькол на тех, кто находится в стране нелегально.
В Следственном комитете также предложили расширить перечень преступлений, совершение которых влечет прекращение приобретенного российского гражданства, закрепить обязанность иностранцев проходить обязательную дактилоскопическую и геномную регистрацию на пунктах пропуска через государственную границу РФ при въезде и выезде, а также дополнить КоАП РФ положениями, регламентирующими контроль за самостоятельным выездом иностранцев из России в случае выдворения.
16 июля СКР сообщал о росте числа преступлений с начала 2024 г., совершенных мигрантами. В частности, количество изнасилований за шесть месяцев увеличилось на 5%, число развратных действий в отношении детей – на 25%. Кроме того, на 55% выросло число экстремистских преступлений.
9 июля Володин сообщал, что Госдума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям КоАП. Среди прочего речь идет о нарушении общественного порядка и безопасности, включая экстремистские проявления.