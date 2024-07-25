Экс-депутат Госдумы Белоусов пожаловался в Верховный суд на лишение мандата
Бывший депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду», экс-гендиректор компании «Макфа» Вадим Белоусов подал в Верховный суд жалобу на лишение его мандата. Об этом сообщается в картотеке суда.
8 мая суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ об обращении в доход России имущества группы «Макфа». По результатам закрытого заседания было принято решение о немедленном исполнении решения суда.
29 марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство требовало обратить акции АО и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками помимо «Макфы» выступали еще 33 юрлица.
Среди ответчиков также 13 физических лиц, в том числе, Белоусов, экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, а также члены их семей – Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. По версии следствия, Юревич и Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом.
В 2017 г. депутат стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в составе преступной группы, в которую также входил Юревич. С мая 2010 г. по январь 2014 г. Белоусов (с 2004 по 2011 г. занимал должность гендиректора АПО «Макфа»), а также работавшая главным бухгалтером ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска его теща Маргарита Бутакова вместе с экс-мэром Челябинска (2005–2010 гг.) и губернатором области (2010–2014 гг.) Юревичем и другими соучастниками получали от представителей дорожно-строительной отрасли взятки на взаимовыгодных условиях. В 2018 г. Белоусова лишили депутатской неприкосновенности. Это не помешало ему в сентябре 2021 г. стать депутатом нового созыва Госдумы РФ по списку партии «Справедливая Россия». Мосгорсуд 3 августа 2022 г. приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима. В августе 2022 г. Белоусов был объявлен в розыск. 1 ноября 2023 г. Госдума лишила Белоусова полномочий.