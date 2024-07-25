Экс-депутат Госдумы Белоусов пожаловался в Верховный суд на лишение мандата

В 2017 г. депутат стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в составе преступной группы, в которую также входил Юревич. С мая 2010 г. по январь 2014 г. Белоусов (с 2004 по 2011 г. занимал должность гендиректора АПО «Макфа»), а также работавшая главным бухгалтером ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска его теща Маргарита Бутакова вместе с экс-мэром Челябинска (2005–2010 гг.) и губернатором области (2010–2014 гг.) Юревичем и другими соучастниками получали от представителей дорожно-строительной отрасли взятки на взаимовыгодных условиях. В 2018 г. Белоусова лишили депутатской неприкосновенности. Это не помешало ему в сентябре 2021 г. стать депутатом нового созыва Госдумы РФ по списку партии «Справедливая Россия». Мосгорсуд 3 августа 2022 г. приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима. В августе 2022 г. Белоусов был объявлен в розыск. 1 ноября 2023 г. Госдума лишила Белоусова полномочий.