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Экс-депутат Госдумы Белоусов пожаловался в Верховный суд на лишение мандата

Ведомости

Бывший депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду», экс-гендиректор компании «Макфа» Вадим Белоусов подал в Верховный суд жалобу на лишение его мандата. Об этом сообщается в картотеке суда.

РБК со ссылкой на Игоря Трунова – адвоката Белоусова – сообщает, что его подзащитный был лишен мандата за прогулы, хотя на тот момент числился пропавшим без вести. Для лишения депутатского статуса на этом основании требовалось решение суда. Соотвественно, Белоусов был лишен статуса незаконно.

8 мая суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ об обращении в доход России имущества группы «Макфа». По результатам закрытого заседания было принято решение о немедленном исполнении решения суда.

29 марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство требовало обратить акции АО и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками помимо «Макфы» выступали еще 33 юрлица.

Среди ответчиков также 13 физических лиц, в том числе, Белоусов, экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, а также члены их семей – Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. По версии следствия, Юревич и Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом.

В 2017 г. депутат стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в составе преступной группы, в которую также входил Юревич. С мая 2010 г. по январь 2014 г. Белоусов (с 2004 по 2011 г. занимал должность гендиректора АПО «Макфа»), а также работавшая главным бухгалтером ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска его теща Маргарита Бутакова вместе с экс-мэром Челябинска (2005–2010 гг.) и губернатором области (2010–2014 гг.) Юревичем и другими соучастниками получали от представителей дорожно-строительной отрасли взятки на взаимовыгодных условиях. В 2018 г. Белоусова лишили депутатской неприкосновенности. Это не помешало ему в сентябре 2021 г. стать депутатом нового созыва Госдумы РФ по списку партии «Справедливая Россия». Мосгорсуд 3 августа 2022 г. приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима. В августе 2022 г. Белоусов был объявлен в розыск. 1 ноября 2023 г. Госдума лишила Белоусова полномочий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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