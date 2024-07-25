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У берегов Филиппин затонул танкер с 1,4 млн л мазута

Ведомости

Танкер MT Terra Nova перевернулся и затонул в Манильском заливе 25 июля. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.

MT Terra Nova под флагом Филиппин направлялся в город Илоило и перевозил 1,4 млн л мазута. Сообщается, что ЧП произошло, когда танкер пытался локализовать разлив, растянувшийся на несколько километров. Причина разлива не уточняется. Танкер затонул в 7 км от муниципалитета Лимай.

На борту находилось 17 членов экипажа, 16 из них удалось спасти. Четверым потребовалась медицинская помощь. Один человек числится пропавшим без вести, уточнил министр транспорта Филиппин Джайме Баутиста. Береговая охрана сейчас ведет поиски. По словам министра, ликвидация последствий осложняется из-за шторма.

Как отмечает телеканал, на Манилу обрушились тайфун Карина и сезонный муссон. В последние дни в районе, где затонул танкер, идут сильные дожди. Из-за сильного течения нефтяное пятно уже протянулось на 3,7 км в восточном и северо-восточном направлениях. Для его сдерживания мобилизованы сотрудники по защите морской среды.

В конце февраля 2023 г. у берегов Филиппин, в провинции Восточный Миндоро, затонул танкер, перевозивший 800 000 л мазута. Спустя чуть больше недели пятно растянулось на 6,2 км. В результате пострадали почти 100 000 человек, еще 122 заболели – они обратились в больницу с респираторными симптомами, рвотой и диареей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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