У берегов Филиппин затонул танкер с 1,4 млн л мазута

В конце февраля 2023 г. у берегов Филиппин, в провинции Восточный Миндоро, затонул танкер, перевозивший 800 000 л мазута. Спустя чуть больше недели пятно растянулось на 6,2 км. В результате пострадали почти 100 000 человек, еще 122 заболели – они обратились в больницу с респираторными симптомами, рвотой и диареей.