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МИД сообщил о гибели троих россиян с затонувшего судна Argos Georgia

Ведомости

Трое российских граждан, которые находились на затонувшем у Фолклендских островов рыболовецком судне Argos Georgia, погибли. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь, из них четверо живы, трое погибли, один числится пропавшим», – сказала она.

21 июля рыболовецкое судно Argos Georgia, принадлежащее частной британско-норвежской компании Argos Froyanes Ltd., вышло из порта Стэнли – столицы Фолклендских островов. Вечером следующего дня корабль попал в шторм. Утром 23 июля судно затонуло в Атлантическом океане, подав сигнал бедствия в 200 морских милях (примерно 370 км) к востоку от Стэнли.

На борту находились 27 моряков, в том числе испанцы, россияне, индонезийцы, уругвайцы и перуанцы. Reuters со ссылкой на владельца судна сообщает, что 14 человек были спасены, девять человек погибли и четверо числятся пропавшими без вести. 24 июля в ходе брифинга Захарова сообщила, что, предварительно, россияне не пострадали, но позже появилась уточненная информация.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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