МИД сообщил о гибели троих россиян с затонувшего судна Argos Georgia
Трое российских граждан, которые находились на затонувшем у Фолклендских островов рыболовецком судне Argos Georgia, погибли. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь, из них четверо живы, трое погибли, один числится пропавшим», – сказала она.
21 июля рыболовецкое судно Argos Georgia, принадлежащее частной британско-норвежской компании Argos Froyanes Ltd., вышло из порта Стэнли – столицы Фолклендских островов. Вечером следующего дня корабль попал в шторм. Утром 23 июля судно затонуло в Атлантическом океане, подав сигнал бедствия в 200 морских милях (примерно 370 км) к востоку от Стэнли.
На борту находились 27 моряков, в том числе испанцы, россияне, индонезийцы, уругвайцы и перуанцы. Reuters со ссылкой на владельца судна сообщает, что 14 человек были спасены, девять человек погибли и четверо числятся пропавшими без вести. 24 июля в ходе брифинга Захарова сообщила, что, предварительно, россияне не пострадали, но позже появилась уточненная информация.