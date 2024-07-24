МИД сообщил о гибели троих россиян с затонувшего судна Argos Georgia

На борту находились 27 моряков, в том числе испанцы, россияне, индонезийцы, уругвайцы и перуанцы. Reuters со ссылкой на владельца судна сообщает, что 14 человек были спасены, девять человек погибли и четверо числятся пропавшими без вести. 24 июля в ходе брифинга Захарова сообщила, что, предварительно, россияне не пострадали, но позже появилась уточненная информация.