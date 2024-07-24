Находившиеся на борту затонувшего Argos Georgia россияне не пострадали

Argos Georgia шло под флагом острова Святой Елены, оно принадлежит частной британско-норвежской компании Argos Froyanes Ltd. На борту находились 27 моряков, в том числе испанцы, россияне, индонезийцы, уругвайцы и перуанцы. 14 человек были спасены. По разным данным, пропавшими без вести числятся от пяти до семи моряков, погибшими – от шести до восьми.