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Находившиеся на борту затонувшего Argos Georgia россияне не пострадали

Ведомости

Россияне, которые находились на борту затонувшего в Атлантике Argos Georgia, предварительно, не пострадали. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция шла на странице ведомства во «В контакте».

«По имеющейся предварительной информации, российские граждане, находящиеся на борту норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia, затонувшего возле Фолклендских островов, не пострадали», – сказала она.

Захарова подчеркнула, что МИД будет держать ситуацию на контроле.

21 июля рыболовецкое судно Argos Georgia вышло из порта Стэнли – столицы Фолклендских островов. Вечером 22 июля из-за шторма корабль подвергся «неконтролируемому затоплению», а уже утром следующего дня судно затонуло в Атлантическом океане, подав сигнал бедствия, в 200 морских милях (примерно 370 км) к востоку от Стэнли.

Argos Georgia шло под флагом острова Святой Елены, оно принадлежит частной британско-норвежской компании Argos Froyanes Ltd. На борту находились 27 моряков, в том числе испанцы, россияне, индонезийцы, уругвайцы и перуанцы. 14 человек были спасены. По разным данным, пропавшими без вести числятся от пяти до семи моряков, погибшими – от шести до восьми.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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