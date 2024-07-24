Находившиеся на борту затонувшего Argos Georgia россияне не пострадали
Россияне, которые находились на борту затонувшего в Атлантике Argos Georgia, предварительно, не пострадали. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция шла на странице ведомства во «В контакте».
«По имеющейся предварительной информации, российские граждане, находящиеся на борту норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia, затонувшего возле Фолклендских островов, не пострадали», – сказала она.
Захарова подчеркнула, что МИД будет держать ситуацию на контроле.
21 июля рыболовецкое судно Argos Georgia вышло из порта Стэнли – столицы Фолклендских островов. Вечером 22 июля из-за шторма корабль подвергся «неконтролируемому затоплению», а уже утром следующего дня судно затонуло в Атлантическом океане, подав сигнал бедствия, в 200 морских милях (примерно 370 км) к востоку от Стэнли.
Argos Georgia шло под флагом острова Святой Елены, оно принадлежит частной британско-норвежской компании Argos Froyanes Ltd. На борту находились 27 моряков, в том числе испанцы, россияне, индонезийцы, уругвайцы и перуанцы. 14 человек были спасены. По разным данным, пропавшими без вести числятся от пяти до семи моряков, погибшими – от шести до восьми.