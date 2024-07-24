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В Атлантическом океане затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту

Ведомости

Рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло вблизи Фолклендских островов в Атлантическом океане. Об этом сообщает The Guardian.

На борту было 27 моряков, в том числе испанцы, россияне, индонезийцы, уругвайцы и перуанцы. По разным данным, пропавшими без вести числятся от пяти до семи человек, погибшими – от шести до восьми. Уточняется, что тела погибших пока что не опознаны. 14 моряков выжили, они воспользовались двумя спасательными шлюпками (третью надуть не удалось). Затем их подобрали два рыболовецких судна, пишет Associated Press (AP). 

Argos Georgia шло под флагом острова Святой Елены, оно принадлежит частной британско-норвежской компании Argos Froyanes Ltd. Порт Стэнли, столицы Фолклендских островов, судно покинуло 21 июля. Вечером 22 июля корабль подвергся «неконтролируемому затоплению». AP со ссылкой на ВМС Аргентины пишет, что причиной повреждения судна стал штром. Утром 23 июля оно затонуло, подав сигнал бедствия, в 200 морских милях (примерно 370 км) к востоку от Стэнли.

К спасательной операции подключили вертолет, самолет и несколько судов. Власти Фолклендских островов сообщили, что вертолет обнаружил выживших 21 июля в море, но был вынужден приостановить спасательные операции из-за ухудшения погодных условий. Спасательные работы возобновили, когда шторм стих утром 23 июля. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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