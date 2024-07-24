В Атлантическом океане затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту

На борту было 27 моряков, в том числе испанцы, россияне, индонезийцы, уругвайцы и перуанцы. По разным данным, пропавшими без вести числятся от пяти до семи человек, погибшими – от шести до восьми. Уточняется, что тела погибших пока что не опознаны. 14 моряков выжили, они воспользовались двумя спасательными шлюпками (третью надуть не удалось). Затем их подобрали два рыболовецких судна, пишет Associated Press (AP).