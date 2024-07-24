В Атлантическом океане затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту
Рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло вблизи Фолклендских островов в Атлантическом океане. Об этом сообщает The Guardian.
На борту было 27 моряков, в том числе испанцы, россияне, индонезийцы, уругвайцы и перуанцы. По разным данным, пропавшими без вести числятся от пяти до семи человек, погибшими – от шести до восьми. Уточняется, что тела погибших пока что не опознаны. 14 моряков выжили, они воспользовались двумя спасательными шлюпками (третью надуть не удалось). Затем их подобрали два рыболовецких судна, пишет Associated Press (AP).
Argos Georgia шло под флагом острова Святой Елены, оно принадлежит частной британско-норвежской компании Argos Froyanes Ltd. Порт Стэнли, столицы Фолклендских островов, судно покинуло 21 июля. Вечером 22 июля корабль подвергся «неконтролируемому затоплению». AP со ссылкой на ВМС Аргентины пишет, что причиной повреждения судна стал штром. Утром 23 июля оно затонуло, подав сигнал бедствия, в 200 морских милях (примерно 370 км) к востоку от Стэнли.
К спасательной операции подключили вертолет, самолет и несколько судов. Власти Фолклендских островов сообщили, что вертолет обнаружил выживших 21 июля в море, но был вынужден приостановить спасательные операции из-за ухудшения погодных условий. Спасательные работы возобновили, когда шторм стих утром 23 июля.