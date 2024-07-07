Иранский эсминец Sahand накренился и начал тонуть во время ремонта

Корабль Sahand назван в честь горы на севере Ирана. Его строительство заняло шесть лет. В декабре 2018 г. судно вышло в Персидский залив. Корабль было оснащен ракетами класса «земля - земля» и «земля - воздух», зенитными батареями, радарами и радиолокационной станцией.