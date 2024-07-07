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Иранский эсминец Sahand накренился и начал тонуть во время ремонта

Ведомости

Отправленный на ремонт иранский эсминец Sahand опрокинулся в доке в Бендер-Аббасе на юге Ирана на берегу Персидского залива. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Судно потеряло равновесие из-за проникновения воды в резервуары и опрокинулось.

Генеральный директор верфи ISOICO Салман Зарби сообщил ISNA, что причиной произошедшего могли стать неисправность балластной цистерны корабля или попадание воды из места расположения валов эсминца во время ремонта. Судно частично затоплено.

По данным агентства, в результате аварии есть пострадавшие.

AP со ссылкой на местную прессу утверждает, что боевой корабль затонул.

Корабль Sahand назван в честь горы на севере Ирана. Его строительство заняло шесть лет. В декабре 2018 г. судно вышло в Персидский залив. Корабль было оснащен ракетами класса «земля - земля» и «земля - воздух», зенитными батареями, радарами и радиолокационной станцией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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