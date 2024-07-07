Иранский эсминец Sahand накренился и начал тонуть во время ремонта
Отправленный на ремонт иранский эсминец Sahand опрокинулся в доке в Бендер-Аббасе на юге Ирана на берегу Персидского залива. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Судно потеряло равновесие из-за проникновения воды в резервуары и опрокинулось.
Генеральный директор верфи ISOICO Салман Зарби сообщил ISNA, что причиной произошедшего могли стать неисправность балластной цистерны корабля или попадание воды из места расположения валов эсминца во время ремонта. Судно частично затоплено.
По данным агентства, в результате аварии есть пострадавшие.
Корабль Sahand назван в честь горы на севере Ирана. Его строительство заняло шесть лет. В декабре 2018 г. судно вышло в Персидский залив. Корабль было оснащен ракетами класса «земля - земля» и «земля - воздух», зенитными батареями, радарами и радиолокационной станцией.