Песков: переименование площади Европы является прерогативой мэрии Москвы
Переименование площади Европы в площадь Евразии является прерогативой властей Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, это прерогатива московских властей, поэтому мы бы не стали ничего здесь комментировать. Это не тема администрации президента», – сказал он.
24 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому площадь Европы в Москве получила новое наименование – площадь Евразии. Площадь находится вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы.
Постановление также поменяло название Новотроицкого шоссе на проспект Славского и присвоило это наименование проектируемым проездам № 7160, 7161 и 7163 в районе Щербинка Новомосковского административного округа столицы.