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Песков: переименование площади Европы является прерогативой мэрии Москвы

Ведомости

Переименование площади Европы в площадь Евразии является прерогативой властей Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, это прерогатива московских властей, поэтому мы бы не стали ничего здесь комментировать. Это не тема администрации президента», – сказал он.

24 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому площадь Европы в Москве получила новое наименование – площадь Евразии. Площадь находится вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы.

Постановление также поменяло название Новотроицкого шоссе на проспект Славского и присвоило это наименование проектируемым проездам № 7160, 7161 и 7163 в районе Щербинка Новомосковского административного округа столицы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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