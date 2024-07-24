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В Москве площадь Европы переименована в площадь Евразии

Ведомости

Площадь Европы в Москве получила новое наименование – площадь Евразии. Соответствующее постановление правительства столицы подписал мэр Сергей Собянин.

«Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии», – говорится в документе.

Постановление также меняет название Новотроицкого шоссе на проспект Славского и присваивает это наименование проектируемым проездам № 7160, 7161 и 7163 в районе Щербинка Новомосковского административного округа столицы. Кроме того, безымянный объект улично-дорожной сети, расположенный от Калужского шоссе до границы квартала №105 в районе Краснопахорский Троицкого административного округа, теперь будет называться улицей Лиозновой.

В июне 2022 г. территория у посольства США в Москве получила наименование «площадь Донецкой народной республики». Такое название выбрали участники проекта «Активный гражданин». Ранее посольство США находилось в Большом Девятинском переулке, старый адрес был аннулирован.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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