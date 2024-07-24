В Москве площадь Европы переименована в площадь Евразии

Постановление также меняет название Новотроицкого шоссе на проспект Славского и присваивает это наименование проектируемым проездам № 7160, 7161 и 7163 в районе Щербинка Новомосковского административного округа столицы. Кроме того, безымянный объект улично-дорожной сети, расположенный от Калужского шоссе до границы квартала №105 в районе Краснопахорский Троицкого административного округа, теперь будет называться улицей Лиозновой.