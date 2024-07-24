В Москве площадь Европы переименована в площадь Евразии
Площадь Европы в Москве получила новое наименование – площадь Евразии. Соответствующее постановление правительства столицы подписал мэр Сергей Собянин.
«Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии», – говорится в документе.
Постановление также меняет название Новотроицкого шоссе на проспект Славского и присваивает это наименование проектируемым проездам № 7160, 7161 и 7163 в районе Щербинка Новомосковского административного округа столицы. Кроме того, безымянный объект улично-дорожной сети, расположенный от Калужского шоссе до границы квартала №105 в районе Краснопахорский Троицкого административного округа, теперь будет называться улицей Лиозновой.
В июне 2022 г. территория у посольства США в Москве получила наименование «площадь Донецкой народной республики». Такое название выбрали участники проекта «Активный гражданин». Ранее посольство США находилось в Большом Девятинском переулке, старый адрес был аннулирован.