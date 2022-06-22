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Территорию у посольства США в Москве переименовали в «площадь ДНР»

Ведомости

Территория у посольства США в Москве названа «площадью Донецкой народной республики», сообщила пресс-служба правительства Москвы. Ранее такое название выбрали участники проекта «Активный гражданин».

«Посольство США в России получило новый официальный адрес. Теперь дипломатическая миссия располагается по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9», — сообщили в пресс-службе.

В мэрии рассказали, что ранее посольство США находилось в Большом Девяткинском переулке, однако старые адреса объектов аннулировали.

В мае депутаты Мосгордумы предложили назвать какой-либо объект на карте Москвы в честь защитников Донбасса. Москвичи начали присылать варианты названий в правительство Москвы, а затем проект «Активный гражданин» запустил голосование. В результате около 45% из почти 279 000 участников выбрали вариант «площадь ДНР». Среди других вариантов были «Площадь защитников Донбасса» — за него проголосовали 31,54%, «Площадь Героя России Владимира Жоги» — 8,33%, а 15,44% участников решили доверить выбор специалистам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных