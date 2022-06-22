Территорию у посольства США в Москве переименовали в «площадь ДНР»
Территория у посольства США в Москве названа «площадью Донецкой народной республики», сообщила пресс-служба правительства Москвы. Ранее такое название выбрали участники проекта «Активный гражданин».
«Посольство США в России получило новый официальный адрес. Теперь дипломатическая миссия располагается по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9», — сообщили в пресс-службе.
В мэрии рассказали, что ранее посольство США находилось в Большом Девяткинском переулке, однако старые адреса объектов аннулировали.
В мае депутаты Мосгордумы предложили назвать какой-либо объект на карте Москвы в честь защитников Донбасса. Москвичи начали присылать варианты названий в правительство Москвы, а затем проект «Активный гражданин» запустил голосование. В результате около 45% из почти 279 000 участников выбрали вариант «площадь ДНР». Среди других вариантов были «Площадь защитников Донбасса» — за него проголосовали 31,54%, «Площадь Героя России Владимира Жоги» — 8,33%, а 15,44% участников решили доверить выбор специалистам.